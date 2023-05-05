Ermenistan’dan ‘Nemesis’ açıklaması: Dış politikamızın bir ifadesi değil

Meclis Başkanı Şentop ile Ankara’da görüşen Ermenistan Parlamento Başkanı Simonyan iki ülke arasında gerilime neden olan ‘Nemesis Anıtı’nın Ermenistan dış politikasının bir ifadesi olmadığını söyledi.

DUVAR – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 30. Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi ve KEİPA’nın 61. Genel Kurulu Toplantısı dolayısıyla Türkiye’ye gelen Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan ve beraberindeki heyetle toplantıların yapıldığı otelde bir araya geldi.

Görüşmede, 6 Şubat depremlerinin ardından Ermenistan’ın gösterdiği dayanışma için teşekkürlerini ileten Şentop, ‘Türkiye’nin bölgesinde tam normalleşme ve iyi komşuluk ilişkilerinin tesisini arzuladığını’ kaydetti. Şentop, “Ermenistan’la normalleşme sürecimizdeki amacımız da esasen bu arzumuzu hayata geçirmek” ifadelerini kullandı.

‘NEMESİS ANITI TÜRKİYE’DE CİDDİ BİR RAHATSIZLIK OLUŞTURDU’

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi süreciyle ilgili olarak atılan bazı adımlar olduğunu, ancak ‘normalleşme sürecine zarar verecek adımlardan kaçınmak gerektiğini’ söyleyen Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 25 Nisan’da başkent Erivan’da açılan ve Türkiye’nin Ermenistan uçaklarını hava sahasına kapatmasına sebep olan “Nemesis Anıtı” hakkında da konuştu.

Şentop, konuya ilişkin açıklamasında, “25 Nisan’da düzenlenen bir törenle Erivan Belediye Başkan Yardımcısı’nın ve bazı yetkililerin katılımıyla açılan Nemesis Anıtı, açıkça terörizmi yücelten, teröristleri kahramanlaştıran, kabul edilemez bir gelişmedir” diyerek anıtın açılmasının ‘Türkiye’de ciddi bir rahatsızlık oluşturduğunu’ söyledi.

Şentop, anıt ile ilgili şöyle konuştu: “Sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi, ‘Nemesis Operasyonu’, o dönemde Osmanlı ve Azerbaycanlı devlet adamlarını hedef alan suikastları içeren terörist faaliyetler olarak daha sonraki yıllarda 31 diplomatımız ve aile üyelerini şehit eden ASALA (Ermenistan’ın Kurtuluşu için Gizli Ermeni Ordusu), Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları (JCAG) ve Ermeni Devrimci Ordusu (ARA) adlı terör örgütlerine ilham kaynağı olmuştur.”

‘İKTİDARI TEMSİL EDEN HİÇBİR VEKİL O TÖRENDE DEĞİLDİ’

Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan da Maraş depremlerinden dolayı duydukları üzüntüyü ifade etti. Simonyan, Türkiye ile ilişkilere yapıcı bir şekilde yaklaştıklarını ifade ederek, Erivan’da anıt açılışının devlet politikasıyla ilgili olmadığını ve anıt açılışına iktidardan hiçbir milletvekilinin katılmadığını söyledi.

İlişkilerin normalleştirilmesi konusunda aşılması gereken engellerin bulunduğuna işaret eden Simonyan, “İktidarı temsil eden hiçbir milletvekili o törende bulunmadı. O milletvekilleri muhalefeti temsil edenler ve bu süreçte biz adım attığımız için bizi eleştiriyorlar. Bu yolda çok engel ve zorluklar olacağını tahmin ediyoruz fakat bunlardan geçmemiz gerekiyor ki bir sonuca varalım” dedi.

‘İLİŞKİLERİN ÖN KOŞULSUZ NORMALLEŞMESİNE HAZIRIZ’

Şentop ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulunan Simonyan, burada da heykelin yerleştirilmesine yerel yönetim düzeyinde karar verildiğini söyledi. Bu olayın ‘Ermenistan’ın dış politikasının bir ifadesi ya da iyi niyet taşımayan bir adım olarak algılanmaması’ gerektiğini belirten Simonyan, özetle şöyle konuştu:

“Ermenistan’ın dış politikası Başbakan ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetiliyor. Bahsettiğim düzeyde alınan kararlara yapılan açıklamalara hepiniz tanırsınız. Şunu anlamalıyız ki öyle bir isteğimiz varsa ilişkilerin kötüleşmesi için her zaman bir sebep bulabiliriz. Ben de belki binlerce sebep bulabilirdim Türkiye’ye gelmemek için. Fakat ben buradayım ve Ermenistan’ın barışa hazır olduğunu Türk kamuoyuna sunmak istiyorum. İlişkilerin ön koşulsuz normalleşmesine Ermenistan’ın hazır olduğunu bir kez daha dile getirmek isterim.” (DIŞ HABERLER)

https://www.gazeteduvar.com.tr/ermenistandan-nemesis-aciklamasi-dis-politikamizin-bir-ifadesi-degil-haber-1616663