Azınlıklar AK Parti ile kazanımlar elde etti! Başkan Erdoğan’ın azınlık sevgisi Kasımpaşa’da başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidara geldiği ilk günden bu yana farklı kimlikleri hep zenginlik olarak gördü. Kapsayıcı ve kuşatıcı politikasıyla kendilerini yalnız ve güvensiz hisseden azınlıkları bir bir yeni haklarına kavuşturdu. Ötekileştiren ayrıştırıcı uygulamalar hızla ortadan kaldırıldı. Peki son 21 yılda azınlıklar ne gibi haklar kazandı? İşte tüm detaylar….

Başkan Erdoğan doğduğu mahallede farklı din, inanç ve ırklarla adeta bir kültür mozaiğinde yaşıyordu. Fırsat buldukça soluğu mahalle aralarında kendi kültüründen farklı olan arkadaşları ile geçiriyordu. Ne ötekileştirdi, ne de görmezden geldi onlarla top koştururken her zaman onları içimizden biri gibi benimsedi.

İşte azınlıklara olan sevgisi Kasımpaşa‘da başladı Başkan Recep Tayyip Erdoğan‘ın. Yeşil sahalardan siyasetin zirvesine ulaşan hayatında onları hiç unutmadı aksine onlara yönelik atılan adımların çoğuna öncülük etti. Genel başkanı olduğu partisinin tüzüğünde “AK Parti insan merkezli siyasi bir partidir” ifadeleri defalarca kez vurgulandı.

AK PARTİ TÜZÜĞÜ

“4.4 – AK PARTİ; insanların farklı inanç, düşünce, ırk, dil, ifade etme, örgütlenme ve yaşama gibi doğuştan var olan tüm haklara sahip olduklarını bilir ve saygı duyar. Farklı olmanın ayrışma değil, pekiştirici kültürel zenginliğimiz olduğunu kabul eder.”

AK Parti bu anlayışla son 21 yılda azınlıklar için kendisinden önceki yaklaşık 70 yılda atılmayan adımları attı ortak vatan, ortak gelecek ve eşit vatandaşlık ilkesi ile Türkiye‘nin dış dünyadaki olumsuz algısını yıktı. Sadece geçmişte yapılan haksızlıkların telafisi için değil azınlıkların hayatlarını inançlarını daha rahat sürdürebilmesi için sayısız reforma imza atıldı bu Türkiye demokrasisi için oldukça önemli bir adımdı. 2011 yılında yapılan yasal düzenleme ile azınlık vakıflarının 1936’dan sonra edindikleri ve 1974’ten sonra Hazine‘ye devredilen gayrimenkullerinin iadeleri sağlandı böylece mülkiyet hakları teminat altına alındı.

2002-2018 yılları arasında toplam bin 84 taşınmaz mal cemaat vakıfları adına tescil edildi. Türkiye’de bir Süryani köyünün ismi iade edildi. 1915 olaylarının yıl dönümündeki ayine bir Türk hükümeti temsilcisi resmi olarak katıldı. AK Parti döneminde inanç özgürlüğü “ilkleri” yaşadı. Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü kapsamında ilk kez Ankara‘da bir anma töreni gerçekleştirildi. Türkiye Yahudileri yine ilk defa kamuya açık bir meydanda Hanuka Bayramı kutladı. İsa Mesih’in vaftiz edilişi “Ta Fota” Bayramı, 1922’den sonra ilk kez İzmir‘de AK Parti hükümetleri döneminde kutlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ermenice ders kitapları hazırlanarak 2010 yılından itibaren ermeni okullarında ücretsiz dağıtıldı. 2014’te ilk kez bir Süryani okulu olan “Mor Efrem” eğitim hayatına başladı. AK Parti, müfredatta azınlıkların lehine değişiklikler yaparken azınlık okullarına yardım vermeyi ihmal etmedi. Yeni anayasa komisyonunda azınlıkların talepleri dinlendi. Zamana meydan okuyan farklı din ve inançlara ait asırlık ibadethaneler restore edilerek inananlarına kapılarını açıldı. 2015 yılında 24 Nisan anma törenleri ilk kez resmi olarak bir patrikhanede gerçekleşti. Hatay’ın İskenderun ilçesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Süryani Katolik Kilisesi 2010 yılında yeniden kullanıma açıldı.

Trabzon’da bulunan Sümela Manastırı yeniden restore edildi, Manastır’da tam 90 yıl sonra tekrar ayin yapıldı. Van Akdamar Adası’ndaki Surp Pırgiç Ermeni Katoloik Kilisesi ise 95 yıl sonra restorasyondan geçti. Diyarbakır’daki Ermeni cemaatine ait Surp Pirgıç Ermeni Katolik Kilisesi de vakfa iade edilip hizmete açıldı. Kilisenin kapıları 32 yıldır kapalıydı. Edirne Büyük Sinagogu 2015 yılında İstanbul Edirnekapı’daki Rum Ermeni Kilisesi Ayayorgi ise 3 yıllık restorasyonla yenilenerek 2017 yılında yeniden ibadete açıldı. Sinagog 41 yıl sonra ilk kez bir düğün merasimine ev sahipliği yaptı.

Yapımında dökme demir ve çelik kullanılan İstanbul’daki Sveti Stefan nam-ı diğer Demir Kilise ise 2018’de 7 yıl süren kapsamlı restorasyonunun ardından inananlarını ağırladı. Erdoğan liderliğindeki AK Parti döneminde azınlıkların kendilerini basın yayın organlarında temsil edebilmesi için de pek çok adım atıldı. Lozan Antlaşması uyarınca belirlenen azınlıklara ait gazetelerin yazılı olarak başvurmaları halinde resmi reklam yayımlayabilmeleri mümkün hale geldi. Yaklaşık elli yıllık bir aradan sonra ilk kez bir Rum yayınevi faaliyete başladı. Azınlık gazetelerin ekonomik durumunu güçlendirmeye yönelik olarak cumhuriyet tarihinin en önemli adımı atıldı.

https://www.ahaber.com.tr/ozel-haberler/2023/05/05/azinliklar-ak-parti-ile-kazanimlar-elde-etti-baskan-erdoganin-azinlik-sevgisi-kasimpasada-basladi?paging=5