‘Ermenistan uçaklarına hava sahası kapatıldı’

Türkiye, 1920’li yılların başlarında Osmanlı siyasi ve askeri liderlerinin yanısıra dönemin Azerbaycanlı yetkililerine ve bazı Ermeni asıllı Osmanlı vatandaşlarına karşı gerçekleştirilen suikastların faillerine ithaf edilen Nemesis Anıtı’nın Erivan’da açılmasına, somut tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üçüncü ülkelere uçan Ermeni uçaklarına Türk hava sahasının kapatıldığını açıkladı.

Çavuşoğlu, NTV’de yaptığı açıklamada “Ermenistan’ın ‘anıtı belediye yaptı, bizim yetkimiz yok’” gibi açıklamaları samimi değil. Eğer bunu devam ettirirlerse başka tedbirler de alırız” diyen Çavuşoğlu, VIP uçuşlara da izin verilmeyeceğini kaydetti.

https://www.milliyet.com.tr/gundem/ermenistan-ucaklarina-hava-sahasi-kapatildi-6941472