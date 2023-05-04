Ermenistan Parlamentosu Başkanı Simonyan’dan Ankara’da mesajlar

Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan ve bareberindeki heyet Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi toplantısı için Ankara’da. Simonyan toplantının ilk gününde yaptığı konuşmada Türkiye-Ermenistan ilişkilerine değindi. Simonyan ayrıca Azerbaycan’ı da eleştirdi.

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremler nedeniyle başsağlığı dileyerek, ülkesinin depremin ne olduğunu çok iyi bildiğini belirtti.

Geçen yıldan itibaren Ermenistan ile Türkiye arasında bir “normalleşme” sürecinin başladığına ve bu çerçevede bazı ilerlemeler kaydedildiğine işaret eden Simonyan, “Fakat halen çözülmemiş çok sorun var. Yakın gelecekte kara sınırının sadece insani yardım amaçlı yükler için değil, uluslararası ulaşım ve ticaret için de açılmasını ümit ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Konuşmasında Azerbaycan’ın tutumunu eleştiren Simonyan şöyle konuştu:

“Karadeniz Ekonomik İşbirliği bölgesinde ciddi güvenlik sorunlarıyla karşılaşmaya devam ediyoruz. 2020 sonbaharında Dağlık Karabağ’da yaşanan 44 günlük savaş ve Ukrayna’da devam eden savaşın ortak güvenlik mimarisi açısından ciddi jeopolitik sonuçları var.

2021’de, ardından Eylül 2022’de Azerbaycan, egemen bölgelerimizi işgal ederek doğu ve güneydoğu sınırları boyunca sebepsiz askeri saldırılar başlattı.

Şu anda Azerbaycan’ın 9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Bildiri hükümlerini ağır bir şekilde ihlal ederek, Rusya Federasyonu barış güçlerinin sorumluluğundaki Dağlık Karabağ’ın tek can yolu olan Laçin Koridoru’nu kapatmasının üzerinden 5 ay geçti, bu da insani krize neden oldu. 23 Nisan’da Azerbaycan, Laçin Koridoru’nun başlangıç noktasında yasadışı bir kontrol noktası kurdu. Azerbaycan tarafı Koridorun açık olduğu konusunda ısrar etse de aslında ulaşıma kapalı kalmaya devam ediyor.

Kriz geniş bir uluslararası tepkiye neden oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve BM Laçin Koridoru’nun blokajının kaldırılmasına ilişkin, Bakü tarafından hor görülen kararlar aldı. Savaşın üzerinden iki buçuk yıl geçti, ancak şu ana kadar Azerbaycan’da en az 33 savaş esiri bulunuyor. Ermenistan’a yönelik saldırının ardından oluşan durum, istikrarlı ve kalıcı bir barışın temeli olamaz.”

ABD’nin girişimiyle Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki görüşmelerin devam ettiğine işaret eden Simonyan, “Bölgedeki mevcut güvenlik durumu ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci ele alınıyor. Bence bu olumlu bir gelişme ve diplomatlarımıza başarılar diliyorum. İhtilaflar sadece barış yoluyla çözülmeli. KEİPA tüzüğü ve diğer belgelerde ifade edildiği gibi bölgesel ekonomik işbirliğinin barış, istikrar ve insanların refahının pekişmesine katkıda bulunacağına eminiz.” dedi.

Simonyan, Ukrayna’yı KEİPA Başkanlığını devralması dolayısıyla tebrik ederek, “Türkiye’ye de gösterdiği misafirperverlik ve organizasyon bağlamında teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Simonyan temasları sırasında TBMM Başkanı Şentop ve diğer mevkidaşları ile de biraraya geldi.

Öte yandan KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanvekili Olga Timofeeva konuşması esnasında Ukrayna bayrağı açıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop bayrak açanları uyardı.

(Armenpress, AA, Ajanslar)

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