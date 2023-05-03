Türkiye hava sahasını Ermenistan uçaklarına kapattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin hava sahasını Ermenistan uçaklarına kapattığını doğruladı. Çavuşoğlu, kararın Yerevan’da geçen hafta açılan Ermeni Soykırımı Anıtı nedeniyle alındığını söyledi.

Çavuşoğlu Ermenistan ve Türkiye arasında doğrudan uçuşlar olduğunu ancak üçüncü ülkelere uçan Ermenistan uçaklarına Türk hava sahasını kapattıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu ayrıca, VIP uçuşlarına da izin verilmeyeceğini, bunun bir istisnasının uluslararası bir toplantı olan KEİPA toplantısı için Türkiye’ye gelecek olan Ermenistan Meclis Başkanı olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, “Eğer devam ettirirlerse, bunu kaldırmazlarsa bu sefer ilave tedbirler de alacağız. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil, iyi niyetli olmadıklarını da net bir şekilde görmüş olduk. Hiç kimse kusura bakmasın, ‘bizim yetkimizde değil’ diye de bizi kandırmaya kalkmasınlar.” dedi.

Moldova merkezli havayolu firması FlyOne’ın alt şirketi olan FlyOne Armenia, geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye hava sahasının kendilerine haber vermeden uçuşlara kapatıldığını duyurmuştu.

Türkiye hava sahasını kullanarak Avrupa’ya uçuş yapan şirket, son anda öğrendikleri karar nedeniyle yolcularının mağdur olduğunu vurgulamıştı.

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan başkanlığındaki heyet, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi zirvesine katılmak üzere bugün Ankara’ya geliyor.

Ermenistan’da geçen hafta 1915’in sorumluları oldukları gerekçesiyle İttihat ve Terakki’nin o zamanki yöneticilerine yönelik suikastleri gerçekleştirenleri anmak amacıyla bir anıt açılmıştı.

Türk Dışişleri’nden geçen hafta yapılan açıklamada “1920’lerin başında Osmanlı siyasi ve askeri liderlerine ve dönemin Azerbaycanlı yetkililerine ve hatta bazı Osmanlı Ermeni vatandaşlarına yönelik suikastların faillerine adanan ‘Nemesis Anıtı’nın Yerevan’da açılmasını şiddetle kınıyoruz” denmişti.

Açıklamada, “Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin ruhuyla bağdaşmayan bu tür provokatif adımlar, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara hiçbir suretle katkı sağlamayacak, tam tersine normalleşme sürecini olumsuz etkileyecektir” ifadelerine yer verilmişti.

Agos