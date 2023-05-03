Hristiyanlığa geçen altı Libyalı ölüm cezasına çarptırıldı

Libya’da aktivistler altı kişinin “Hristiyanlığa geçmek ve dinlerini yaymak” suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırıldığını açıkladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, kadınlar ve erkeklerden oluşan altı kişilik grup mart ayında güvenlik güçleri tarafından ayrı ayrı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan altı Libyalının ceza kanununun “temel anayasal ilkeleri veya toplumsal düzenin temel yapılarını değiştirmeyi” veya devleti devirmeyi amaçlayan görüşler yaymaya yönelik her türlü girişimi ve kitap sahibi herkesi cezalandıran 207. maddesi uyarınca suçlandığı belirtildi.

Altı kişinin insanları “İslam’ı bırakmaya ikna etmeye çalışan bir çete” olarak suçlandığı belirtildi.

Tutuklulardan birinin avukatı, ailelerinin tutuklandıklarını itiraflarının videolarının ISA tarafından internette yayınlanmasıyla öğrendiklerini söyledi. Videolardan biri, mühendis ve bir çocuk babası Seyfao Madi’nin 2017’de Hristiyanlığa geçtiğini ve başkalarını da Hristiyanlaştırmaya çalıştığını itiraf ettiğini gösteriyordu.

İnsan hakları örgütü Humanists International’a göre, Libya’nın mevzuatı büyük ölçüde dine dayanıyor. 2011’de eski lider Muammer Kaddafi’nin devrilmesinden sonra yazılan geçici bir anayasa, gayrimüslimlere inançlarını uygulama özgürlüğünü garanti ediyor.

T24