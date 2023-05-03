Fedon denize düştü! Fedon kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Bodrum’da yaşayan şarkıcı Fedon deniz sezonunu açtı. Her sene deniz sezonunun açmasıyla gündem olan Fedon kimdir? İşte detaylar…

Bodrum’da klasikleşen sezon açılışını yapan şarkıcı Fedon, o anları Instagram hesabından “Vee Fedon denize düştü” notuyla gönderi paylaştı. O anlar gündemde yerini aldı. Her yıl denize atlamasıyla ünlü olan Fedon konuşulmaya devam ediyor.

Fedon Kalyoncu Kimdir?

Fedon Kalyoncu, 19 Ağustos 1946 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Rum, annesi ise Ermeni kökenlidir. Ayrıca, ünlü şarkıcının dayısı Yeşilçam’ın sevilen oyuncularından biri olan Nubar Terziyan’dır. Fedon, 1962 yılında Zoğrafyon Rum Lisesi’nde okurken öğrenimini yarıda bırakmıştır.

1962 ile 1972 yılları arasında, sinema sektöründe çeşitli işlerde çalışmıştır. 1987 yılında Zorba Taverna’yı açmıştır. 1991 yılında ise şarkı söylemeye başlamış ve aynı yıl Senin İçin adlı ilk albümünü çıkarmıştır.

Fedon, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda (TRT) Yunanca şarkı söyleyen ilk kişidir. Kendisinin Eda Kalyoncu ile evliliğinden Natali adında bir kızı ve Theo adında bir oğlu vardır. Şarkıcı Fedon’un Hristiyan olduğu bilinmektedir.

İşte o görüntüler…

“YORULDUM, ESKİSİ GİBİ DEĞİLİM”

4 yıl önce böbreğinde tümör çıkan şarkıcı şöyle konuşmuştu:

“Artık hastalıklar arttı. Eski model bir arabanın önce kaportası çürür, sonra motor yağ kaçırır… Bunları bekleyen bir insanım, olacak bunlar… Yaşımdan dolayı çok hastalıklar geldi, direniyorum. Kanser oldum, böbreğimin yarısı gitti… Ama ölümden korkmuyorum. Sürünmeyeyim başka hiçbir şey istemiyorum. Ölüm Allah’ın emri.”

https://www.anadolugazete.com.tr/guncel/yaz-geldi-fedon-denize-dustu-fedon-kimdir-nereli-ve-kac-yasinda-114357h.htm