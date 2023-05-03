Ermenistan’daki “Anıt” provokasyonu! Hava sahası Ermenistan uçaklarına kapatıldı

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Ermenistan’ın başkenti Erivan’da açılan sözde soykırım anıtına Türkiye’den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ermenistan’a hava sahamızı kapattık” dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, “İthamların karşılıksız kalması beklenemezdi” ifadesini kullandı.

https://www.ahaber.com.tr/video/gundem-videolari/ermenistandaki-anit-provokasyonu-hava-sahasi-ermenistan-ucaklarina-kapatildi