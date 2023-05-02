Siren Bora ile söyleşi ve imza günü: Çöküşten Yükselişe İzmir Yahudileri

Kaynak: İzmir.art

Kent tarihine ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı’na “Çöküşten Yükselişe İzmir Yahudileri-Rav Hayim Palaçi ve Dönemi” adlı eseriyle katkı sunan yazar Siren Bora, düzenlenecek söyleşi ve imza gününde konunun meraklılarıyla bir araya gelecek.

Yaptığı çalışmalarla kent tarihi ve kültürüne ışık tutan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, İzmir Yahudileri hakkında çok önemli bir çalışmayı Kent Kitaplığı bünyesine kazandırdı. Yazar Siren Bora tarafından kaleme alınan “Çöküşten Yükselişe İzmir Yahudileri-Rav Hayim Palaçi ve Dönemi” isimli eser ile kent tarihine ilgi duyanlara önemli bir kaynak daha sağlanmış oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Musevi Cemaati Vakfı’nın iş birliğiyle düzenlenecek, eserin ismi ile aynı başlığa sahip söyleşi ve imza gününde yazar Siren Bora, okurları ve kent tarihi meraklılarıyla bir araya gelecek. Bora, söyleşide kitapta verilen bilgiler ışığında İzmir Yahudi tarihi ve dönemin İzmir Başhahamı Rav Hayim Palaçi’nin cemaatine katkılarından söz edecek ve ardından okurlarının kitaplarını imzalayacak.

Etkinlik, 3 Mayıs Çarşamba günü, saat 18.30’da Etz Hayim Sinagogu’nda yapılacak.

Söyleşi ve İmza Günü: Çöküşten Yükselişe İzmir Yahudileri

Konuşmacı: Siren Bora

3 Mayıs 2023 Saat 18.30

Yer: Etz Hayim Sinagogu

Adres: Kemeraltı Çarşısı, 937. Sk. 5C Konak İzmir

https://www.avlaremoz.com/2023/05/02/siren-bora-ile-soylesi-ve-imza-gunu-cokusten-yukselise-izmir-yahudileri/