MALATYA VE ELAZIĞ’A PATRİKLİK ZİYARETİ

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri, 2 Mayıs 2023, Salı sabahı, hava yoluyla Malatya’ya hareket etti. Patrik Hazretleri’ne Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan refakat etti.

Ruhani Önderimiz Malatya Havaalanı’nın VİP salonunda, Anadolu Ermeni Cemaatleri Gözetmeni Peder Avedis Tabaşyan, İskenderun S. Karasnits Mangants (Karasun Manuk) Kilisesi Vakfı yönetim kurulu başkanı Yusuf Tabaşyan, Malatya cemaatimizden Serdar Boyacı ve Aret Boyacı tarafından karşılandılar.

Hosrof Köletavitoğlu ve Kevork Özkaragöz de gruba katılarak Ruhani Önderimizi kahvaltı sofrası ile ağırladılar.

MALATYA VALİSİNİ ZİYARET

Patrik Hazretleri ve maiyeti saat 10:00’da Malatya Valisi Hulusi Şahin’i makamında ziyaret ettiler.

Nezaket ziyaretinde Ruhani Önderimiz depremin yol açtığı insani kayıp ve yıkım için bir kez daha başsağlığı dileyerek, cemaatimizin de kayıplar verdiğini, acının hepimizin acısı olduğunu dile getirdi. Patrik Hazretleri, depremden bugüne dek tüm yapılanlar için minnetini ifade ederek, depremzedeler için hazırlanan geçici konutlardan bahsetti. Bu konuda görüş alışverişinde bulunulduktan sonra Patrik Hazretleri, konunun devlet izniyle yapılabileceğini dile getirdi.

Sayın Vali, öncelikle başsağlığı ve nezaket ziyareti için teşekkürlerini iletti. Projeyi hayata geçirmek istediğini dile getirdi ve bu konuda ellerinden gelen en iyisini yapacaklarına söz verdi.

Yaklaşık bir saat süren dostane görüşmenin sonunda Patrik Hazretleri, Vali Şahin’e el yapımı ahşap bir vazo hediye etti.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARET

Patrik Hazretleri, maiyeti ile birlikte saat 12:00’de Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti.

Ruhani Önderimiz depremin ardından bizzat başsağlığı dilemek ve dua etmek için cemaatimizi ziyarete geldiğini, bu vesileyle Başkan Gürkan’ı da ziyaret etmek istediğini söyledi.

Başkan Gürkan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ruhani Önderimizin deprem günlerinde de taziyelerini yazılı olarak ilettiğini söyleyerek, verilen her türlü desteği minnetle hatırladı.

Başkan Gürkan, konukları Belediye binasında öğle yemeği ile ağırladı.

Sayın Belediye Başkanı’na da sunulan depremzedeler için geçici konut projesi için Sayın Başkan’dan olur alındı. Konuşmasında, tarihiyle bu şehre bağlı ve onun ayrılmaz bir parçası olan yerli Ermeni cemaatinin önemine vurgu yaptı.

Patrik Hazretleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı’na gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederek Başkanlık’tan ayrıldı.

TAŞ HORAN ZİYARETİ

Patrik Hazretleri ve maiyeti, depremde hasar gören Taş Horan Kültür Merkezi’ni (eski Surp Yerrortutyun Kilisesi) ziyaret etti. Binanın ana yapısı bozulmadan kalmış, ancak büyük pencereler hasar görmüş ve iç duvarlarında mimari verilere göre tehlikeli olmayan çatlaklar oluşmuştu. Zaten Belediye başkanı gerekli müdahalelerin yapılması ve tamir edilmesi talimatını vermişti.

MEZARLIK ZİYARETİ VE ERMENİ CEMAATİ İLE BULUŞMA

Günün son ziyareti ise Malatya Ermeni Mezarlığı’na yapıldı ve burada Ruhani Önderimiz şehirde yaşayan cemaatimiz üyeleri ile bir araya gelerek sohbet etti, pederane mesajlarını verdi ve halkımızın doğduğu topraklarda kalması ve mutlu olması için elinden gelenin en iyisini yapacağına söz verdi. Ruhani Önderimiz, geçici konutların yapılması planı hakkında da cemaatimizi bilgilendirdi. Kevork Özkaragöz’ü proje hakkında bilgi aktarması için konuşmaya davet etti. Patrik Hazretleri teselli edici bir konuşma yaparak zor bir dönem geçirildiğini, ölümler olduğunu, ama her şeye rağmen Malatya halkımızın hep bir arada olduğunu söyledi. Patriklik makamının, İstanbul’daki cemaatimizin ve yurtdışındaki kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğunu dile getirerek onlar için dua ettiğini hatırlattı.

Patrik Hazretleri konuşmasının sonunda hayatını kaybeden Malatya Ermeni cemaati mensupları için “hokehankisd” duaları okundu.

DÖNÜŞ

Aynı akşam Patrik Hazretleri, Malatya halkımızla vedalaşarak kara yoluyla Elazığ’a hareket etti.

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad