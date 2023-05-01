Kral 3. Charles’ın taç giyme töreni ilklere sahne olacak: Azınlık dinleri ve dilleri de yer alacak

Birleşik Krallık’ta monarşi kimi zaman sembolik görevleriyle ön plana çıksa da Anglikan Kilisesi ile olan bağı sebebiyle manevi kimliği önem arz ediyor. Kraliçe II. Elizabeth’ten sonra ikinci kez televizyonlarda canlı yayınla gerçekleşecek olan 6 Mayıs’taki taç giyme töreni ilklere sahne olacak. Aslen bir Hristiyanlık ayini olan taç giyme töreninde modern İngiliz toplumunun çeşitli unsurları ilk kez temsil edilecek.

İngiltere Kralı 3. Charles’ın 6 Mayıs’taki resmi taç giyme töreninde tarihte ilk kez Hristiyanlık dışındaki dinleri ve Kelt kökenli dilleri ön plana çıkaran bir rol verilecek.

Charles, aslen dini ayin olan törende “Protestan’ İnancının Savunucusu” olarak hizmet edeceğine ve Anglikan Kilisesi’ni koruyacağına dair İngilizce yemin edecek. Törende ağırlıklı olarak Hıristiyan duaları okunacak.

BİR İLK!

Ancak ilk kez bu yılki törende İngiltere’deki Müslüman, Yahudi, Hindu, Sih ve Budist toplumların dini liderleri de görev alacak.

Anglikan Kilisesi Başpiskoposluğu tarafından yapılan tören planına göre törenin sonunda Charles’ı hep bir ağızdan “Tüm inanç ve dinlere mensup insanlarla şükran duygularımızla ve kamu yararı için sizlerle birlikte hizmet ederek birleşiyoruz.” diyerek selamlayacak.

RİSHİ SUNAK İNCİL’DEN BÖLÜM OKUYACAK

Ülkenin ilk Hindu Başbakanı Rishi Sunak ise tören sırasında İncil’den bir bölüm okuyacak. Törene katılacak olan İskoçya’nın ik Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf da törende yerini alacak. Lordlar Kamarası’nın azınlık dinlerine mensup üyeleri de altın bilezik ve kraliyet kaftanı gibi Hristiyanlık’la ilgisi olmayan semboller sunacak. Kral Charles törende ayrıca Katolik, Rum ortodoks ve İskoç Özgür Kilise tarikatı gibi diğer bazı Hristiyan mezheplerin liderleri tarafından da kutsanacak. Törende Charles’ın Korfu adasında doğan babası Prens Philip için bir Rum korosu ilahi okuyacak. Törende siyahilere özgü dini müzik türü olan gospel korosu da yer alacak.

DÖRT DİLLİ TÖREN

Taç giyme töreninin çeşitliliği diller konusunda da genişliyor. Birleşik Krallık’ta konuşulan Galce, Keltik İskoçça ve Keltik İrlandaca da törende kullanılacak. Tören sırasında Galce bir dua okunacak ve başpikopoun vaazının ardından ilahiler üç azınlık dilince söylenecek. Kral olana kadar 70 yıl boyunca Galler Prensi unvanını taşıyan Charles, ülkede yaklaşık 540 bin kii tarafından konuşulan Galce’yi öğrenmişti.

“TAÇ GİYME TÖRENİNİN İLK VE ÖNCELİKLİ OLARAK BİR HRİSTİYAN İBADETİ”

Westmisnter Kilisesi’ndeki törende ayini yönetecek olan Anglikan Kilisesi Başpiskopusu Justin Welby taç giyme töreninin ilk ve öncelikli olarak bir Hristiyan ibadeti olduğunu belirterek ayinin geleneği, İngiliz ulusunun törelerini yansıtırken modern toplumun unsurlarını yansıtacak çeşitli öğeler içereceğini vurguladı.

Prens Harry’nin kitabı Spare’e yöre babası Kral Charles kendini adamış bir Hristiyan ve her gece dua ediyor. Öte yandan kralın hayatı boyunca farklı dinlere ilgi duyduğu ve geçmişte giderek çok kültürlü hale gelen İngiltere’de yalnızca Anglikan inancını değil, bütün inançları savunacağını ifade etmişti. 2021’de yapılan nüfus sayımına göre İngiltere ve Galler’de 27,5 milyon kişi, yani nüfusun yüzde 46,2’si kendini Hristiyan olarak tanımladı. Bu rakam, 2011 nüfus sayımındaki orandan yüzde 13’lük bir düşüşe işaret ediyor.

Son nüfus sayımında kendini “dini yok” olarak tanımlayanların sayısı 12 puan artarak yüzde 37,2’ye yükselirken, Müslümanların sayısının 3,9 milyon olarak nüfusun yüzde 6,5’ini oluşturduğu görüldü. Sayımda, Hinduların sayısı 1 milyon, Sihlerin 524 bin, Budistlerin 273 bin ve Yahudilerin 271 bin olarak çıktı. (Kaynak: Euronews Türkçe)

https://www.cnnturk.com/dunya/tac-giyme-toreni-ilklere-sahne-olacak-azinlik-dinleri-ve-dilleri-de-yer-alacak?page=7