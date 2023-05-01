Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ABD’de bir araya geldi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD’de bir araya geldi.

Azerbaycan ve Ermenistan, ABD’de barış anlaşmasını müzakere edecek.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın girişimiyle ABD’nin başkenti Washington DC’de bir araya geldiği aktarıldı.

Üçlü görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması müzakerelerinin bir sonraki turunun yapılacağı ifade edildi. Müzakerelerin birkaç gün sürmesi bekleniyor.

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