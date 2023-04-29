Şuşa tekrar ayağa kaldırılıyor! Gazi Çavuş Dursun: Bayraktar vurdu biz süpürdük

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SABAH, Ermeni işgalinden kurtarılan Azerbeycan‘ın kültür başkenti Şuşa‘daki son gelişmeleri yerinde görüntüledi. 2 yıl önceki zaferden sonra bölgedeki mayınlar tamamıyla temizlenirken, tekrar ayağa kaldırılmaya çalışılan Şuşa, adeta bir inşaat şantiyesine dönüşmüş durumda. Dağlık Karabağ Savaşı‘na Şuşa’da katılan ve 3 yerinden yaralanan Gazi Binbaşı Elshad Tahmazov (33), Ermeniler’in 1992 yılında Şuşa’da gerçekleştirdikleri katliamların dün gibi hafızalarında olduğunu söyledi. Türk devletinin desteği ve özellikle SİHA’ların savaşın 44 gün gibi kısa bir sürede Azerbaycan lehine sonuçlanmasında çok etkili olduğunu belirten Tahmazov, SİHA’ların gerek sahada, gerekse masada Azerbaycan’ın elini güçlendirdiğine dikkat çekti. Bir diğer Gazi Çavuş Menaflı Dursun ise, “Bayraktar temizliye temizliye gitti. Bayraktar vurdu, biz süpürdük” dedi.

Mustafa Sait ÖZKAN

Azerbaycan’ın daveti üzerine bölgeye giden SABAH, Dağlık Karabağ Bölgesi’nde işgalden kurtarılan Azerbaycan’ın Kültür Başkenti olarak bilinen Şuşa‘yı yerinde inceledi. Tarihinin 1752 yılına dayandığı şehir, ressamların, şairlerin şehri olarak anılıyordu. 1992 yılında Ermenistan tarafından işgal edilen bu topraklar, 27 Eylül 2020’de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı operasyon sonucunda etrafı sarp kayalarla çevrili Şuşa’yı 3 koldan çevirdi ve 8 Kasım 2020’de Şuşa’da Azerbaycan bayrağı yükseldi. Karabağ’ın en büyük şehri Ermenistan tarafında kalan Henkendi’ne giden yol üstünde bulunan ve bölgeye hakim coğrafi komumuyla stratejik bir noktada olan Şuşa, 2 yılda mayınlardan temizlendi. 28 yıllık hasret sona erdikten sonra hem Azerbaycan Devleti hem de Türkiye’deki özel şirketler tarafından şehrin tekrar özüne yani, “Azerbaycan’ın Kültür Başkenti” karakterine bürünmesi için harekete geçti.

ŞUŞA TEKRAR AYAĞA KALDIRILIYOR

İşgalden sonra çok sayıda bina yeniden inşaa edildi ve edilmeye devam ediyor. Kent adeta kocaman bir inşaat şantiyesine dönmüş durumda. 1992 yılındaki işgalde tarumar edilerek kiliseye çevirilen çok sayıda mescit, ve bina Şuşa‘nın fethinden sonra aslına çevrilecek. 17 mahalle, 17 mescit, 17 hamam ve çeşme projesinin hayata geçirildiği Şuşa’da bu yapılardan biri de Mamay Mahallesi’ndeki Mamay Mescidi’ydi. Ermenilerin kiliseye çevirdiği mescidin aslına döndürülmesi için başlatılan restore çalışması sürerken, 1992’de Şuşa’da kardeşi ve eniştesi şehit düşmüş 44 yaşındaki Terane Meherremova da, Şuşa’ya dönmeyi planlayan isimlerden oldu. 30 yıl önce Mamay Mahallesi’nde yaşayan Meherremova, restoresi halihazırda devam eden ancak bir yandan da ibadete açık olan Mamay Mescidi’nde şükür namazı kılarak dua etti.

30 YIL SONRA ŞÜKÜR NAMAZI

Meherremova, “Biz toprağımıza kavuştuk. Hamdolsun. 30 yıldan sonra bu toprakta bize ibadet ettiren rabbime şükürler olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bize destek olan Türk kardeşlerimize ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı ömrü boyunca mutlu mesut etsin” derken, 7 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da rahmet diledi. 20 yaşında üniversitede mühendislik eğitimi alan oğlu Pinhan Meherremzade ise şöyle konuştu: “Annem ve akrabalarımız burada çok acılar çekti. Geçmişte yaşanan acılarımızı unutmayarak geleceği inşaa etmeliyiz. Allah Türk devletinden razı olsun. Bizlere desteklerini esirgemediler. “

BAYTAKTAR BİZİ SAHADA VE MASADA GÜÇLENDİRDİ

Dağlık Karabağ Savaşı‘na katılan ve 3 yerinden yaralanan Gazi Binbaşı Elshad Tahmazov (33), Ermenilerin 1992 yılında Şuşa‘da gerçekleştirdikleri katliamların milletçe dün gibi hafızalarında olduğunu söyledi. Türk devletinin desteği ve özellikle SİHA’ların savaşın 44 gün gibi kısa bir sürede Azerbaycan lehine sonuçlanmasında çok etkili olduğunu belirten Tahmazov, SİHA’ların gerek sahada gerekse masada Azerbaycan devletinin elini güçlendirdiğine dikkat çekti. 2017 de Ankara’da İstihbarat okulunda eğitim aldığını söyleyen Tahmazov, şehitlerin akıttıkları kanlara layık olabilmek için Şuşa’yı ayağa kaldırmayı kendilerine görev bildiklerini dile getirdi.

BAYRAKTAR TEMİZLİYE TEMİZLİYE GİTTİ

Gözünden, alnından ve el bileğinden toplam 7 ameliyat geçiten Gazi Çavus Menaflı Dursun ise, “Ne mutlu bize ki bu vatanı geri aldık. Biz özümüzü koruduk. Kardeşliğimiz ezelden geliyor. Türkiyenin bizim yanımızda olduğunu hep hissettik. Sanki biz değil onlar savaştı. Hep arkamızda oldular. İnsansız hava araçları özellikle Bayraktar’lar çok yararlı oldu. Bayraktar temizliye temizliye gitti. Önce Bayraktar vururdu sonra üstünden biz geçerdik” diye kon

HAYDAR ALİYEV’İN HEYKEL VASİYETİ

Şuşa hükümet binasının da yer aldığı şehir meydanına bugün tekrar koyulan tunç heykeller, Sovyet döneminde yapıldı. Ünlü bestekar, Azerbaycan milli marşının da bestecisi Üzeyir Hacıbeyli, Karabağ Hanlığı’nın son meşru varisi şair Hurşidbanu Natevan, ve Bülbül olarak tanınan ünlü tenor Murtaza Mehmedov’un heykelleri bulunuyor. Bu heykeller, 1992’deki ermeni işgalinde kurşunların hedefi olmuş.

İşgalden sonra Ermeniler tarafından hurda şeklinde yok pahasına satıldı. Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, heykelleri gizli bir şekilde Ermenilerden satın alarak Gürcistan üzerinden Bakü’ye getirtti. Edinilen bilgilere göre; Haydar Aliyev, ‘Bu eserleri Bakü’de müzede sergileyelim’ tekliflerini, “Hayır Şuşa‘yı işgalden kurtardıktan sonra bunları Şuşa’ya asıl yerine götüreceğiz” deyip reddetti. Zaferden sonra asıl yerine konulması ise oğlu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından gerçekleştirilerek bi nevi vasiyeti de yerine getirilmiş oldu

ASIRLIK SENATORYUM YENİDEN ŞİFA DAĞITACAK

Temiz havasından dolayı Şuşa‘daki tarihi Senatoryum, binlerce hastaya yüz yıllar boyunca şifa dağıttı. Tarihi yapının restore edilerek, yeniden çok sayıda hastaya şifa dağıtması planlanıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 15 Haziran 2021 tarihinde, Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan Şuşa kentinde imzaladığı Suşa Beyannemesi de bu Senatoryum’da imzalanmıştı.

https://www.sabah.com.tr/galeri/gundem/susa-tekrar-ayaga-kaldiriliyor-gazi-cavus-dursun-bayraktar-vurdu-biz-supurduk/12