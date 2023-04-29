Ömer Niziplioğlu: Samandağ-Arsuz arasına yüzlerce otel yapılmalı

Hatay Turizmini Geliştirme ve Yeniden Yapılandırma Komisyonu Başkanı Ömer Niziplioğlu Samandağ ile Arsuz arasındaki bölgeye deniz turizmine dönük yüzlerce otel yapılarak Hatay’ın Akdeniz turizm kentine dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Hatay’ın yeniden ayağa kaldırılması için yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarını değerlendiren Hatay Turizmini Geliştirme ve Yeniden Yapılandırma Komisyonu Başkanı Ömer Niziplioğlu kentte yavaş yavaş enkazların kaldırıldığını, alt yapıya dönük çalışmalar yapıldığını ancak Hatay’ın eskisi gibi olamayacağını söyledi.





“Samandağ ile Arsuz arasına yüzlerce otel yapılmalı”

Planlı bir çalışmayla Hatay’ın Akdeniz’in turizm merkezi olabileceğini kaydeden Niziplioğlu “Hatay’ın Akdeniz turizm kentine dönüşmesini ve çekim merkezi olmasını istiyoruz. Samandağ ile Arsuz arasındaki denizin turizme açılarak yüzlerce otel yapılması ve alışveriş caddelerinin açılması ile Hatay’ı yeniden kazanabileceğimize inanıyoruz.” diye konuştu.

Hatay’a planlı bir çalışma şart

Hatay’ın bölgesinin önemli bir kültür ve turizm merkezi olduğunu söyleyen Ömer Niziplioğlu, şöyle devam etti:

Kültür ve inanç merkezidir Antakya, Kudüs’ten sonra en önemli kilise olan Saint Pierre Kilisesi Antakya’da bulunuyor. Onun dışında Simon Manastırı’ndan Anadolu’nun ilk camisi olan Habibi Neccar Camisi de Antakya’da bulunuyor. Ne yazık ki mevcut otellerin durumu çok iyi değil, turizm için uygun bir ortam yok. Planlı bir kalkınma bekliyoruz. Şu anda turizmden bahsetmek iyimserlik olur. Ancak yapılacak planlı çalışmalarla önümüzdeki dönemde turizm için büyük fırsatlar yaratılabilir. Ancak şimdi bunlar yapılmazsa Hatay bir daha asla eskisi gibi olmaz.” ifadelerini kullandı.

https://www.turizmguncel.com/haber/omer-niziplioglu-samandag-arsuz-arasina-yuzlerce-otel-yapilmali