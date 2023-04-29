Ermenistan ve Azerbaycan ‘normalleşme’ için ABD’de bir araya gelecek

DUVAR – Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerini normalleştirme çabalarının bir parçası olarak 30 Nisan Pazar günü ABD’nin başkenti Washington’da yeni tur görüşmelerin yapılacağını duyurdu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, konuyla ilgili olarak resmi Facebook sayfasından bir açıklama yapan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, “Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 30 Nisan itibariyle Washington DC’de çalışma ziyaretinde olacak. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya varmak üzere yapılacak yeni tur görüşmeler planlandı” bilgisini paylaştı. Azerbaycanlı yetkililerden henüz bu açıklamaya bir yanıt veya doğrulama gelmedi.

ERMENİSTAN-AZERBAYCAN SINIRINDA ÇATIŞMA YAŞANMIŞTI

Son olarak, 12 Nisan’da, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ve Ermenistan askerleri arasında yaşanan çatışmada yedi asker hayatını kaybetmiş, en az altı asker yaralanmıştı. Azerbaycan ve Ermenistan savunma bakanlıkları karşılıklı ‘ateş açma’ suçlamalarında bulunurken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı üç askerin hayatını kaybettiğini, Ermenistan Savunma Bakanlığı üç askerin yaşamını yitirdiğini, altı askerin ise yaralandığını duyurmuştu.

Öte yandan, ‘çevre aktivisti’ olduklarını söyleyen bir grup Azerbaycanlı, Ermenistan’ı Dağlık Karabağ’a bağlayan tek yol olan ve Azerbaycan topraklarından tek otoyol ve ikmal yolu olan Laçin Koridoru’nu kısmen bloke etmişti. Azerbaycan’ın 23 Nisan’da yol üzerinde bir kontrol noktası kurması Ermenistan tarafından tepkiyle karşılanırken, Ermenistan bunun 2020’deki Dağlık Karabağ Ateşkes Anlaşması’nın büyük bir ihlali olduğunu söylemişti.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da yaşanan gerginlik, 2020 yılında yaşanan 2’inci Karabağ Savaşı’nın ardından Rusya’nın savaşı bitirmek için bölgeye barış gücü askerleri göndermesi sonrası sona ermemişti. (DIŞ HABERLER)

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