Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları yine gözaltında

Anayasa Mahkemesi’nin “Gösteri hakkı ihlali” kararından sonra dört haftadır tekrar Galatasaray Meydanı’nda taleplerini dile getirmek isteyen Cumartesi Anneleri/İnsanları ve hak savunucuları bir kez daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Yıllar boyunca her cumartesi günü Galatasaray Meydanı’nda gözaltında kaybedilen yakınları için taleplerini seslendiren Cumartesi Anneleri/İnsanları uzun süredir polis tarafından meydana sokulmuyordu. Anayasa Mahkemesi’nin “Gösteri hakkı ihlali” kararından sonra dört haftadır tekrar Galatasaray Meydanı’nda taleplerini dile getirmek isteyen Cumartesi Anneleri/İnsanları bir kez daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 25 kişi şöyle:

Zübeyde Tepe, Hanife Yıldız, İrfan Bilgin, Mikail Kırbayır, İkbal Eren Yarıcı, Ali Ocak, Besna Tosun, Ayşe Tepe, Hasan Karakoç, Hüseyin Ocak, Ali Tosun, Gülseren Yoleri, Fırat Akdeniz, Arat Dink, Sevil Turgut, Ümit Efe, Coşkun Üsterci, Veli Saçılık, Nazım Dikbaş, Hatice Korkmaz, Hünkar Yurtsever, Arzu Eriş, Elçin Dayanır, Bilal Yıldız, Taylan Bekin.

Gözaltına alınanlar akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Agos