1. Uluslararası Turabdin Sempozyumu 1-6 Mayıs tarihlerinde Midyat ve Şırnak’ta düzenleniyor

Türkiye’de Süryaniler tarafından organize edilen ilk sempozyum 1-6 Mayıs 2023 tarihlerinde Midyat ve Şırnak’ta gerçekleştiriliyor.

Yurtdışından birçok akademisyen ve bilim insanının katılacağı ve Şırnak Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumun partnerleri arasında Freie Universität Berlin, Universidad de Salamanca ve Landeszentrale für politische Bildung Hamburg gibi saygın üniversiteler ve kurumlar bulunuyor.

Sempozyumun tanıtım metni şöyle:

“Turabdin, Diyarbakır’ın güneyinden başlayıp Mardin ve Midyat çevresini kapsayan, kuzeyde Hasan Keyf’e, doğuda Cizre güneyde ise Nusaybin’e kadar uzanan bir bölgeye verilen isimdir. Süryanicede bölgenin adı, “kulların dağı” anlamına gelmektedir. Hristiyanlık açısından oldukça önemli olan bu bölge zengin bir tarihe sahip olmasının yanı sıra geçmişten günümüze kadar farklı kültürlere, benzersiz eserlere ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde görece sayıları azalmış olmakla birlikte tarihsel perspektiften baktığımızda Süryanilerin en önemli yerleşim yeri Turabdin’dir. Elbette çeşitli sebeplerle büyük şehirlere ve farklı ülkelere göç eden Süryanileri göz önüne aldığımızda bugün çok geniş bir coğrafyaya Süryanilerin dağıldığını, kültürlerini başka coğrafyalarda yaşatmaya çalıştıklarını söylememiz mümkündür. Ancak Süryanilerin anavatanlarına duydukları özlem hiçbir vakit tükenmemiş bilakis artmıştır. Birçok kilise ve manastırın yer aldığı bu eşsiz topraklar binlerce yıldır birçok topluma ve kültüre tanıklık etmiş olsa da Turabdin’in temel taşı Süryani toplumudur. Bizce Turabdin, Süryani tarihi ve kültürü çalışmalarının merkezlerinden biri olmayı hak etmektedir. İşte tam olarak bu nedenle, Institut für Mesopotamien Studien ekibi olarak Turabdin’de bir sempozyum yapmak üzere yola çıktık.

Sempozyumun Amacı

1. Uluslararası Turabdin Sempozyumu ile bilim insanlarının çalışmalarına, sempozyumda oluşacak etkileşimlerle üst düzeyde katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Geniş bir yelpazede Turabdin Bölgesi’nin tarihi, kültürü, dilleri, arkeolojisi, sosyal yaşamı ve dinleri gibi birçok bilimsel konuyu kapsayan uluslararası bir sempozyum düzenleyerek üniversiteler ve ülkeler arasındaki iş birliğini artırmak; yabancı akademisyenlerin dikkatini bu coğrafyaya çekmek suretiyle yeni çalışmaların yapılmasına katkıda bulunmak nihai amacımızı teşkil etmektedir.

Ayrıca bölgeyi tanıtıcı, kültürel değişime olanak sağlayan sosyal geziler de planlanmış bulunmaktayız. Sempozyuma katılacak olan bilim insanlarının Turabdin’in tarihi, kültürünü yerinde görmek suretiyle kendi alanlarına ilişkin yeni bakış açıları oluşturabilmeleri hedeflenmekteyiz. Tarihe kalıcı bir iz bırakmak ve bölgenin zenginliğini akademik alanda görünür kılmayı arzuluyoruz. Böylece 1-6 Mayıs 2023 tarihleri arasında Şırnak ve Midyat’ta icra edilecek olan “1. Uluslararası Turabdin Sempozyumu”, disiplinler arası bir yaklaşımla bu medeniyete farklı bir perspektiften bakma imkânı sağlayacaktır. Başta Avrupa olmak üzere farklı ülkelerden davet edilen alanında uzman bilim insanları ve araştırmacılar çalışmalarını paylaşma imkânı elde edecekleri gibi; çok kültürlü yapıdaki bu coğrafyada kurulan medeniyetleri, gelenek ve görenekleri yerinde inceleme fırsatı bulacaktır. Bölgede binlerce yıl öncesinde yaşamış olan Asur, Arami, Babil, Hitit, Hurri, Mitanni ve Hristiyanlık sonrasında Süryani, Arap, Yahudi, Ermeni, Kürt ve Türk toplumlarının inşa ettikleri kültürel mirasın izleri sürülebilecektir.

Her ne kadar Süryani toplumunu konu edinen bir sempozyum hazırlama gayesiyle yola çıkmış olsak da bu kadim topraklarda yaşamış olan toplumları da Süryaniler ile olan ilişkileri bağlamında ele almak ve “birlikte yaşama kültürünün” örneğini bilimsel zemine taşımak nihai amacımızdır. Bilimsel zeminde gelecek yıllara taşımayı hedeflediğimiz bu sempozyumun öncü olmasını diliyoruz.”

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https://www.avlaremoz.com/2023/04/29/1-uluslararasi-turabdin-sempozyumu-1-6-mayis-tarihlerinde-midyat-ve-sirnakta-duzenleniyor/