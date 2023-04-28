‘Yüreğim Dağlardadır’ sahnede‘Yüreğim Dağlardadır’ sahnede‘Yüreğim Dağlardadır’ sahnede

Bağımsız tiyatro topluluğu Hangardz, yeni oyunu ‘Yüreğim Dağlardadır’ın prömiyerini yapıyor. Oyun, 28 Nisan Cuma akşamı Moda Sahnesi’ndeki gösterimle ilk kez izleyiciyle buluşuyor.

Topluluk, bu sezon, kuruluşunun beşinci yılını kutluyor. Tara Demircioğlu ve Yeğya Akgün’ün yönettiği, Diana Çilingaryan’ın başrolünü üstlendiği ‘Yüreğim Dağlardadır’ oyununu da bu kapsamda sahneleyecek olan Hangardz, daha önce İstanbullu şair Heranuş Arşagyan’ı anlattığı ‘Mer Çunetsadzı İrarmov Kıdnenk’ [Bizde Olmayanı Birbirimizde Bulalım] ile Zaven Biberyan’ın, Beyrut’ta şantiye şefliği yaptığı yıllardaki gözlemlerinden beslenerek kaleme aldığı ‘Kantsı’ adlı öyküsünü sahneye taşımıştı.

Eugene Ionesco’nun ‘Kel Şarkıcı’sı ve Samuel Beckett’in ‘Godot’u Beklerken’inden önce yazılan ve absürt tiyatronun öncülerinden biri kabul edilen ‘Yüreğim Dağlardadır’, 1914 yılının Fresno, Kaliforniya’sında yolunu kaybetmiş, kendini dünyadan kopmuş gibi hisseden eski bir Shakespeare aktörü Mc Gregor’un yaşlı bir anne, oğlu ve torunundan oluşan bir çekirdek aile karşılaşmasını anlatıyor.

‘Yüreğim Dağlardadır’ın oyuncu kadrosunda Diana Çilingaryan, Antranik Bakırcıoğlu, Artun Gebenlioğlu, Bared Çil, Dikran Peştemalcıgil, Miranda Şahinoğlu, Garine Maral Çizmeciyan, Lara Narin, Nışan Şirinyan, Sevada Haçik Demirci ve Yeğya Akgün yer alıyor.

Oyun 7 Mayıs Pazar TiyatrOPS’ta, 13 Mayıs Cumartesi Hann Sahne’de, 15 Mayıs Pazartesi Moda Sahnesi’nde ve 24 Mayıs Çarşamba Üsküdar Tekel sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

Biletler, buradan temin edilebilir.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28530/yuregim-daglardadir-sahnede