Ünlü Ermeni futbolcudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

‘Arap’ lakaplı Ermeni asıllı eski profesyonel futbolcu Minas Asa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve azınlıkların temsilcisi Sıvacıoğlu’na tam destek verdi.

Türkiye 14 Mayıs’ta seçime giderken AK Parti’nin İstanbul 2. Bölge 9. Sıra adayı Ermeni doktor Sevan Sıvacıoğlu oldu. Sıvacıoğlu’nun adaylığı azınlıklar arasında büyük sevinç oluşturdu. Sıvacıoğlu’na cemaatlerden ve yeşil sahalardaki büyük destek geldi. İstanbul Feriköy’de bulunan Taksim Spor Kulübü önceki gün önemli bir ana şahitlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir dönem birlikte ter döken; rakip olarak yeşil sahalarda karşılaşan profesyonel futbolcular milletvekili adayı Sıvacıoğlu’una destek vermek için spor kulübüne geldi. Bunlardan biri de Lefter gibi Ermeni dünyasının Türk Futboluna kazandırdığı isim Minas Asa oldu. Görüşmeye milletvekilinin babası Yeprem Sıvacıoğlu da katıldı. Baba Sıvacıoğlu da dönemin spor dünyasında yer alan bir isimdi. Hatta, kendi takımlarına Erdoğan’ı transfer bile etmek istediklerini anlattı.

Milletvekili adayı Sevan Sıvacıoğlu, görüşmeye ilişkin duygularını, “Ülkeme hizmet etmek için mücadele ederken aldığınız destekler, sadece bize değil, ülkemize de büyük bir katkı sağlıyor. Bu insanların farklılıklarını bir kenara bırakarak sadece ülkeye hizmet etmek için nasıl birlikte olunabileceğinin de bir göstergesi. Bizler ülkemizin farklı toplum kesimlerine örnek olacak bir durumdayız. Şundan eminim ki temsil ettiğimiz azınlar ülkemizin kalkınması ve gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN SAHALARDA RAKİBİYDİ

Kulübe gelen futbolculardan ‘Arap’ lakaplı Ermeni asıllı eski profesyonel futbolcu Minas Asa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve azınlıkların temsilcisi Sıvacıoğlu’na tam destek verdi. Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte top koşturan, aynı dönemde rakip takımlarda ter döken Asa, Ermeni cemati olarak Erdoğan’ın yanında olduklarını kaydetti.

“LİDERLİĞİNİZDE BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR…”

Asa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “Ülkemizde son zamanlarda yaşanan olaylar ve ülkemize yönelik uluslararası baskılar karşısında, sizin liderliğiniz altında Türkiye’nin birlik ve beraberliğine olan inancımı bir kez daha teyit etmek istiyorum” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ VEFA’NIN KENDİSİDİR”

Azınlıkların yoğun yaşadığı Feriköy’de bulunan Taksim Spor Kulübü’nde futbol hayatına adım atan Minas Asa, Lefter gibi azınlıkların futbol dünyasına kazandırdığı önemli bir isimdi. ‘Arap’ lakaplı Ermeni asıllı profesyonel eski profesyonel futbolcu Minas Asa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasetle ilgili yaşadıklarını paylaştı. Sevan Sıvacıoğlu’nun adaylığı için Erdoğan’a teşekkür eden Asa, “Bizler adayımızın sonuna kadar arkasındayız” mesajı verdi. Ermeni asıllı futbolcu, Bursaspor, Boluspor’da profesyonel futbol oynadı. O dönemde Boluspor’da oynayan Rıdvan Dilmen’in örnek aldığı ifade edilen futbolcu Minas Asa, futbol dünyasının bir dönem flash ismiydi.

TAM 47 YIL SONRA BİLE UNUTULMAYAN DOSTLUK

Asa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile turnuvada karşılıklı berabere geldiği maçta yaşadıklarını anlattı. Asa’ya göre Erdoğan, dikkat çeken bir forvetti. Hızıyla ve anlık gol vuruşlarıyla dikkat çekiyordu. Rakip takımlar onun için özel önlem alıyorlardı. 47 yıl sonra bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiklerini söyleyen Asa, “Cumhurbaşkanı Erdoğan vefadır. Vefanın kendisidir. beni hemen tanıdı. Kilo almışsın dedi. Bir arzum olup olmadığını sordu” dedi. Bir Ermeni asıllı Türk vatandaşı olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Asa, “Kendi vatandaşlarımdan daha çok ilgi gördüm sevildim. Pazara bile gitsem bile esnaf bana para ödetmezdi” dedi.

ERDOĞAN’IN SEÇİLMESİ TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ

Erdoğan’ın seçilmesinin Türkiye için seçilmesinin önemine dikkat çeken Minas Asa şunları söyledi: “Siz bütün vatandaşlarımızın liderisiniz, bu yüzden ülkemizin birlik ve beraberliğine olan inancımızın devam etmesi için bizler de sizin yanınızda olacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin liderliğiniz altında, Türkiye’nin daha da güçlenmesi ve büyümesi için çalışacağımıza dair söz veriyoruz. Türkiye’nin birlik ve beraberliği bizim için çok önemlidir ve bu değerleri korumak için elimizden geleni yapacağınıza inancımız tamdır” dedi.

HEP EL ÜSTÜNDE TUTULDUK

Kurtuluş’ta doğup büyüdüğünü söyleyen Sevan Sıvacıoğlu, “Futbolla hep içiceydik. Şimdi yeşil sahalarsan sokaklara kadar bana verilen desteği görüyorum. Her kesimden İnsanların bize güvenini başarıya ulaştıracağız” dedi. Azınlıklar hakkında görüşlerini paylaşan Sıvacıoğlu, “Azınlık olarak geçiyor cemaatlerimiz ama hep el üstünde tutulduk. Komşuluk sosyal ve ticari ilişkilerimizde hiçbir sorun görmedik” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya genelinde yaşanan zorlu siyasi ve ekonomik koşullara rağmen, Türkiye’nin gücünü ve direncini korumak için mücadele verdiğini belirten Sıvacıoğlu “Uluslararası alanda, Türkiye’nin itibarını savunmak ve haklarını korumak için kararlı bir şekilde hareket ettiğini kaydetti.

SPORLA BİRLİKTE BAŞLAYAN DOSTLUK

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Kasımpaşa Erok Spor’da top koşturan Erdal Başarslan da röportajda görüşlerini paylaştı. Erdal Başarslan, “Erdoğan azınlıklar ile ilk teması daha futbol oynarken başladı. Onlara büyük saygısı var. Onların haklarının alınması için samimiyetle çalıştı” dedi.

BİZ BİR VE BERABERİZ

Sevan Sıvacıoğlu’nun babası Yeprem Sıvacıoğlu ise duygularını şu şekilde paylaştı:

“Bugüne kadar birlikte yaşadık. Birlikte yaşamayı sürdüreceğiz. Sevan çok yufka yürekli bir insandır. Ona inanıyorlar ve seviyorlar. Umarım çıktığı bu yolda çok başarılı olacak” dedi.

https://www.haberturk.com/unlu-ermeni-futbolcudan-cumhurbaskani-erdogan-a-destek-3586413



