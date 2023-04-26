Nevşehir’de restore edilen Meryem Ana Kilisesi açıldı

Nevşehir’de restorasyonu tamamlanan tarihi Meryem Ana Kilisesi düzenlenen törenle açıldı.

Nevşehir’de restorasyonu tamamlanan tarihi Meryem Ana Kilisesi 2 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından bugün Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla açıldı.

Açılışa Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kapadokya alan Başkanı Birol İnceciköz, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay B. Murat Yakın, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Orhan Kekeç, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Genel Sekreteri Bekir Varol, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, Milletvekili Adayı Emre Çalışkan, Nevşehir Rehberler Odası (NERO) Başkanı Özay Onur, KAPTİD Başkanı Teyfik Ölmez, Dair Müdürleri, Kurum amirleri ve çok sayıda davetliler katıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran açılış töreninde yaptığı konuşmasında tarihi Meryem ana kilisesinin Osmanlı döneminde inşa edilmiş önemli eserlerden biri olduğunu ifade etti.

“Meryem Ana Kilise’nin restore edilerek turizm kazandırılması ülkemizde dinlere karşı ecdadımızdan gelen ve bugün de devam eden hoşgörünün en güzel numunesidir. ” ifadesinde bulunan Savran;” Kültürel mirası ve eşsiz coğrafyası ile turizmin parlayan yıldızı, NEVŞEHİR. 1849’da ibadete açılan Meryem Ana Kilisesi, tarihsel süreçte birçok önemli olaya tanıklık etmiştir. Restorasyon ve konvervasyon çalışması, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan “ Meryem Ana Kilisesi “ son hazırlıkları bittikten hemen sonra yerli ve yabancı misafirlerimizin ziyaretine açılacak.

Meryem Ana Kilisesi’nin şehrimize kazandırılmasında desteklerini bizden esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanımız Sn. Mehmet Nuri Ersoy‘a , Bakan Yardımcımız Sn. Nadir Alpaslan ‘a ,katkıda bulunan ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’de, tarihi meryem ana kilisesi açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları ifade etti; Nevşehir Kalesi’nin hemen eteğinde yer alan Meryem Ana Kilisesi’nin kitabesinden anlaşıldığına göre, Başrahip Paisios döneminde temelden inşa edilmiş ve 16 Ekim 1849’da açılarak Hz. Meryem’e ithaf edilmiştir. Kitabesindeki tarihi itibariyle Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid’in Dönemi’nde yapılmıştır.

Meryem Ana Kilisesi, 1924 mübadelesinden sonra Cumhuriyet Dönemi’nde uzunca bir süre devlet hapishanesi olarak kullanılmıştır. Yapının hapishane olarak kullanımı için ana planda herhangi bir değişik yapılmaksızın ikinci bir kat inşa edilmiş, daha sonra terk edilmiştir.

Ülkemizin diğer kültür mirası eserlerinden Meryem Ana Kilisesi gibi anıtsal yapılarımızı yeterince koruyamazsak kısa süre içinde doğa ve insan eliyle yok olacağı aşikardır. Bu nedenle Meryem Ana Kilise’nin restorasyonu ve konservasyon çalışmalarına başlanmış ve kısa sürede tamamlanmıştır. Şimdi korumanın en geçerli yöntemi olan bu yapıya uygun bir işlev vermektir.

Türkiye, Dünya inanç turizmi kapsamında son yıllarda önemini artıran bir destinasyon konumundadır. Anadolu irfanının temsilcisi Hacı Bektaşi Veli Dergahı’nın yanı sıra kent merkezindeki Damat İbrahim Paşa Külliyesi, Meryem Ana Kilisesi gibi dinsel nitelikli anıtların yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekeceği ve inanç turizmine hizmet edeceği aşikardır. Dolayısıyla Meryem Ana Kilisesi gibi kutsal yerlerin başka dinlere mensup turistlerce ziyaret edilmesinin turizm olgusu içinde “İnanç Turizmi” kapsamında değerlendirilmesinin son derece yararlı olacağı görüşündeyiz. Böylelikle İlimiz sahip olduğu değerlerle çok özel bir konuma sahiptir.

Turizim alanında İlimiz adına atılan her adımda desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel turizm sektörlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından kurdelesikesilen, Nevşehir’de 18’inci yüzyıl eseri Meryem Ana Kilisesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ardından açılışı yapılarak turizme kazandırıldı.

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