Matta’nın 1300 Yıl Önce Silinen Çevirisi Ortaya Çıkarıldı

Matta Müjdesi’nin en eski çevirilerinden biri UV ışınları yardımıyla keşfedildi.

New Testament Studies dergisinde yayımlanan çalışmaya göre göre, araştırmacılar üç metin katmanının altında kalmış bölümü bulmak için UV ışınları kullandı. Avusturya Bilimler Akademisi’nden Ortaçağ uzmanı Grigory Kessel, ultraviyole ışıkla yaptıkları incelemeler sayesinde silinmiş metni ortaya çıkarmayı başardı.

Metin, Matta 11 ile 12. bölümlerinin eski Süryanice çevirisini içeriyor. Metnin katipler tarafından silinerek üzerine başka bir yazı yazıldığı açıklandı. Birmingham Üniversitesi İlahiyat ve Din Bölümü’nden Profesör Hugh Houghton, metnin oldukça önemli bir keşif olduğunu söyledi. Prof Houghton, ‘‘Birkaç yıl öncesine kadar İncil’in Eski Süryanice çevirisine dair sadece iki el yazması vardı. Günümüzde ise dört adet var. Metinlerden elde edilen kanıtlar Grekçe Yeni Antlaşma’nın çevirilerine dâhil edilmesi nedeniyle Hristiyanlar için önemlidir’’dedi.

Önceki elyazmalarından biri Birleşik Krallık’taki British Library’de tutuluyor. Bir diğeri Mısır’daki Sina Dağı’nda yer alan St. Catherine Manastırı’nda keşfedildi. Üçüncü el yazmasından parçalar ise yakın zamanda ‘Sina Palimpsests Projesi’ sırasında ortaya çıkarıldı.

Yazar ve konuşmacı Justin Brierley, keşfin büyüleyici olduğunu söyleyerek, ‘‘Matta’nın Süryanice bir nüshasının keşfi, Yeni Antlaşma’nın el yazması geleneğinin yüzyıllar boyunca ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. Kutsal Kitap’ın güvenilirliğini sorgulayanlarla sık sık karşılaşıyorum, ancak bu tür keşifler Tanrı Sözü’nün doğruluğunu açıkça gösteriyor’’ dedi.

Bölgede 1300 yıl önce yaşanan parşömen kıtlığı nedeniyle, İncil metinleri silinerek sayfalar yeniden kullanılıyordu. (CT)

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