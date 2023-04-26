Kenya’da “açlık tarikatı”yla bağlantılı olarak bulunan ceset sayısı 90’a yükseldi

Kenya’nın Malindi kasabası yakınlarında “aç kalarak Hz. İsa’ya kavuşmaları vadedilen” ve ölüm orucunda hayatını kaybeden kişi sayısının 90’a çıktığı açıklandı.

Kenya İçişleri Bakanı Kithure Kindiki’nin yaptığı açıklamaya göre, polis, açlık tarikatının lideri Makenzie Nthenge’nin çiftliğinde 17 ceset daha toprak altından çıkarıldı. Ölüm orucundayken kurtarılan kişi sayısının ise 35 olduğu belirtildi.

Kenya Kızılhaçı, tarikatla bağlantılı olduğu düşünülen kayı sayısının 213 olduğunu bildirdi.

Kindiki, arama-kurtarma operasyonunun çapını geliştirip olabildiğince hayat kurtarmaya çalışacaklarını ifade etti. Yeni kararla, çiftliğin 320 hektarlık alanı operasyon bölgesi ilan edildi.

Yerel basına göre, müritlerini, “kendilerini açlıktan öldürdükleri taktirde Hz. İsa’yla tanışacaklarını” söyleyerek kandırdığı belirtilen tarikat lideri Makenzie Nthenge, “İyi Haberler Uluslararası Kilisesi”ne açılan soruşturma kapsamında tutuklu yargılanıyor. Nthenge’nin çiftliğinde derin olmayan mezarlar bulunmaya devam ediliyor.

T24