Soykırım yalanı sömürgeci tezgahı

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Dr. Halim Gençoğlu, 1915 olaylarının emperyalist bir yalan olduğunu ve her yıl 24 Nisan’da anılan sözde Ermeni soykırımını Afrika arşivlerinde yalanlayan yüzlerce belge bulunduğunu söyledi. Gençoğlu, Ermenilerin bağımsızlığına yönelik “Hıristiyan Ermeniler Müslüman Hakimiyetinde” diye haber yapıldığını, Eylül 1893’te bir başka gazetede 2 Ermeni profesörün Ankara’da ölümle yargılandıklarının rapor edildiğini söyledi.

Merve Safa Akıntürk

Güney Afrika Cape Town Üniversitesi Afrika Çalışmaları Bölümü’nde araştırmacı olan Dr. Halim Gençoğlu, 1915 olaylarının emperyalist bir yalan olduğunu ve her yıl 24 Nisan’da anılan sözde Ermeni soykırımını Afrika arşivlerinde yalanlayan yüzlerce belge bulunduğunu söyledi. İngiliz sömürgesi altındaki Afrika arşivlerinde 1915 olaylarına ilişkin çalışmalar yürüten Gençoğlu, konuyla ilgili Afrika basınında ilk haberlerin 1876 yılında çıktığını belirterek elde ettiği bulguları Yeni Şafak’a anlattı.

AMAÇ KAMUOYU OLUŞTURMAK

* İngilizlerin o dönemde suni bir Ermeni meselesi oluşturmaya çalıştığını kaydeden Gençoğlu, 1877’de Güney Afrika’da yayımlanan The Christian Express gazetesinde, Ermenilerin bağımsızlığına yönelik “Hıristiyan Ermeniler Müslüman Hakimiyetinde” diye haber yapıldığını, Eylül 1893’te bir başka gazetede 2 Ermeni profesörün Ankara’da ölümle yargılandıklarının rapor edildiğini söyledi.

* Gençoğlu, 1898’de çıkan bir haberde alenen Ermeni isyanı rapor edilmişken, başlığın “Ermeni katliamı” diye atılmasının, haberin nasıl yansıtılmak istendiğini ortaya koyduğunu vurguladı.

* 1909 tarihinde Güney Afrika’da yayımlanan Rand Daily Mail gazetesinde Sultan Abdülhamid’in annesinin Ermeni olduğu, buna rağmen anne tarafının ırkına hiç merhamet göstermediği yazılarak “nihayet tahttan indirildiği” not ediliyordu. Bunun gerçeği yansıtmadığını kaydeden Gençoğlu, “tüm otoriter kaynaklar Abdülhamid’in annesi Tir-i Müjgan Hanım’ın Çerkez olduğunu ortaya koyar. Bunun hangi kaynağa dayanılarak ortaya atıldığı muammadır” dedi.

* 1913’te The East African Standard gazetesinde bir Ermeni düğününün konu edildiğini belirten Gençoğlu, “Ermeni gelenek ve göreneklerinin neredeyse hiçbir tarihi ya da kültürel bağı olmayan Uganda’da bu denli anlatılması, yine İngiliz sömürgecilerin kamuoyu oluşturmak için başka ülkelerde yaptıkları politikalara delil teşkil ediyor” diye konuştu.

O HABERLER AYNI ELDEN ÇIKTI

Gençoğlu, Ermeni meselesiyle ilgili Afrika basınını meşgul eden haberlerin, Afrika’yı sömüren İngilizlerin ülkede nasıl bir algı operasyonu yürüttüğünü ortaya koyduğunu kaydetti: “1. Dünya Savaşı yıllarında Afrika halkları sömürgecilerin elinde inim inim inlerken, Ermeni meselesinin Afrika basınında bu denli yer işgal etmesinin sebebi nedir? Bu haberleri yapanları incelediğimizde Afrika’yı inim inim inletenlerle dünya basınında Ermeni meselesi peyda edenlerin aynı sömürgeciler olduğu anlaşılıyor.”

https://www.yenisafak.com/gundem/soykirim-yalani-somurgeci-tezgahi-4525727