Özbek tarihçi Barlas: Hiçbir kütüphanede Ermeni iddialarını doğrulayacak tek bir kanıta rastlamadım

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Özbek tarihçi Şöhret Barlas, dünyanın farklı ülkelerindeki 30’dan fazla kütüphanede Ermeni iddialarıyla ilgili arşiv belgelerini incelediğini kaydederek, “Çalıştığım hiçbir kütüphanede Ermeni iddialarını doğrulayacak kanıta rastlamadım.” dedi.

Bahtiyar Abdülkerimov

31 yıldır Ermeni Taşnakların Orta Asya, Kafkaslar, Anadolu ve dünyanın diğer bölgelerindeki faaliyetlerini araştıran ve bunun üzerine 8 kitap, 4 belgesel senaryosu ve çok sayıda makale yazan Barlas, Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Barlas, Ermeni Taşnak çetelerinin dünyadaki faaliyetlerini araştırmak için aralarında Rusya, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan’ın da bulunduğu dünyanın birçok ülkesindeki 30’dan fazla kütüphanede Ermeni iddialarıyla ilgili arşiv belgelerini incelediğini kaydederek, “Çalıştığım hiçbir kütüphane arşivinde Ermeni iddialarını doğrulayacak tek bir kanıta rastlamadım.” diye konuştu.

Ermeni iddialarının hiçbir zaman tarafsız bilim insanlarınca da desteklenmediğini kaydeden Barlas, Ermenilerin 1915 olaylarına ilişkin iddialarının bir töhmet ve asılsız olduğunu, herhangi kanıtının olmadığını ve tarihi belgelere dayanmadığını vurguladı.

Barlas, çalıştığı tüm arşivlerdeki belgelerin 24 Nisan 1915’te Ermenilerin öldürülmediğini ortaya koyduğunu ve Ermeni iddialarını çürüttüğünü ifade ederek, arşiv belgelerinin o dönemde sadece, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusuna arkadan vurmakla suçlanan Hınçak ve Taşnak terör örgütü aktivistlerinin tutuklanması için emir çıkarıldığını gösterdiğini aktardı.

Ermeni iddialarının, Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915 olaylarından Türkiye Cumhuriyeti’ni sorumlu tutmak ve Çanakkale Savaşı’nın dünya tarihindeki rolünü küçümsemek için ortaya atıldığını belirten Barlas, “Ermenilerin 1915 olaylarına ilişkin iddiaları hem gerçeği yansıtmıyor, hem de savundukları tezlerinde bu iddiaları kanıtlayamıyor.” ifadesini kullandı.

“Aslında, Ermeniler Fergana Vadisi’nde 35 bin kişiyi öldürerek bir katliam yaptı”

​​​​​​​Barlas, geçen yüzyılda Rusya’da Çarlık yönetiminin yıkılmasının ardından Orta Asya’daki Türk halklarınca 1917’de Hokand’da kurulan ilk demokratik devletlerden olan Türkistan Muhtariyeti’ni (Özerk Cumhuriyeti) yok etmek için Rus Bolşevikler tarafından Hazar Denizi üzerinden önce Aşkabat’a, ardından da Fergana Vadisi’ne trenle 10 vagon dolusu Taşnak militanların getirildiğini söyledi.

Bolşeviklerin büyük bir tehlike olarak gördükleri bu yeni devleti yok etmek için Ermeni Taşnak silahlı çetelerini kullandığını aktaran Barlas, Taşnaklar tarafından Türkistan Muhtariyeti’ni yok etmek için 13 Şubat 1918’de başlayan ve 3 ay süren katliamda, Fergana Vadisi’ndeki 200’den fazla şehir ve yerleşim alanının yerle bir edildiğini, binlerce evin yakılıp yıkıldığını, çoğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 35 bini aşkın kişinin öldürüldüğünü kaydetti.

Taşnakların Fergana Vadisi’nde yaptığı akıl almaz vahşiliklerin Özbekistan’ın farklı kütüphanelerindeki arşiv belgelerinde kanıtlarının bulunduğunu dile getiren Barlas, “Tüm bunlar, aslında Ermenilerin Fergana Vadisi’nde 35 bin kişiyi öldürerek bir katliam yaptığını kanıtlıyor.” diye konuştu.

Şöhret Barlas, 1992’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde okuduğu yıllardan bu yana Taşnakların dünyadaki faaliyetlerini araştırdığını sözlerine ekledi.

https://www.aa.com.tr/tr/gundem/ozbek-tarihci-barlas-hicbir-kutuphanede-ermeni-iddialarini-dogrulayacak-tek-bir-kanita-rastlamadim/2880742