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İsrail’in Ermenistan Büyükelçisi: “Ben yahudi olarak Ermenilerin acılarını hissediyorum”

2023-04-25

İsrail’in Ermenistan Büyükelçisi Joel Lion, Ermeni Soykırımı’nın 108. yıldönümü vesilesiyle Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak Ermeni halkına dayanışmasını dile getirdi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Bugün geçtiğimiz yüzyılda Ermeni halkının  yaşadığı zulümler üzerine düşünürken ben, İsrail’ın Ermenistan Büyükelçisi ve Yahudi olarak  acılarınızı hissettiğimi ve kederinizi anladığımı sizi temin etmek istiyorum.”

Hatırlanacağı üzere İsrail, Ermeni Soykırımı’nı resmi olarak tanımamıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/04/25/İsrail-Ermenıstan-Ermeni-Soykırımı/247623

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