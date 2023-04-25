İsrail’in Ermenistan Büyükelçisi: “Ben yahudi olarak Ermenilerin acılarını hissediyorum”

İsrail’in Ermenistan Büyükelçisi Joel Lion, Ermeni Soykırımı’nın 108. yıldönümü vesilesiyle Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak Ermeni halkına dayanışmasını dile getirdi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Bugün geçtiğimiz yüzyılda Ermeni halkının yaşadığı zulümler üzerine düşünürken ben, İsrail’ın Ermenistan Büyükelçisi ve Yahudi olarak acılarınızı hissettiğimi ve kederinizi anladığımı sizi temin etmek istiyorum.”

Hatırlanacağı üzere İsrail, Ermeni Soykırımı’nı resmi olarak tanımamıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/04/25/İsrail-Ermenıstan-Ermeni-Soykırımı/247623