Isparta Merkezde Tarihi 2 Kilise

Isparta Turan ve Doğancı mahallerinde bulunan tarihi kiliseler, ortalama olarak 273 yıl öncesine dayanıyor. Aya Payana ve Aya Yorgi tarihi yapılarıyla dikkat çekiyor. Kentteki iki kiliseyi gelin yakından tanıyalım.

Aya Payana Kilisesi

Aya Payana Klisesi Isparta İl Merkezinde bulunan iki kiliseden biridir.Turan mahallesinde bulunan ve yaklaşık 1750 yılında yapılan klise 1993 yılında Göller Bölgesi Projesi kapsamında restore edilmiş daha sonra 2022 yılında Isparta Belediyesi tarafından Koku yapım atölyesi yapılması amacıyla dönüştürülmüştür. Aya Payana Klisesi Genç Osman döneminde yapılmıştır.

Isparta Belediyesi şehrin tarihi açısından büyük önem taşıyan kiliseyi kokuhane ismiyle atölye açarak hizmete açmıştır. Yapılan projeye göre kilisede koku yapım atölyesi, sergi, kafeterya ve aromatik bitki bahçesi olmak üzere 4 bölüm oluşturulacaktır.

MİMARİ YAPISI

Ana aksı kuzey-güney istikametinde olan kilise dikdörtgen planlı, üç nefli ve apsislidir. 15×26 metre ölçülerindeki yapının kuzey, batı ve doğudan birer giriş kapısı vardır. Tavan ahşaptan yapılmış olup, dışı harçla sıvanmış çapraz tonozla örtülüdür ve on sütun üzerine oturur. Sütunların içi ahşap dışı sıvalıdır. Sütunlar kaidesiz ve korint başlıklıdır. Apsis, tabanı ana mekandan 70 santimetre daha yüksektedir. Apsis altta üç büyük üstte üç küçük pencere ile aydınlatılmaktadır. Apsis dışta beşgendir. Pencere pervazları dıştan kesme taşlarla kemerli yapılmıştır.

AYA YORGİ KİLİSESİ

Isparta’nın merkezinde Doğancı mahallesinde yer alan bu kilise 1857 ile 1860 yılları arasında yapılmıştır. Yapılış tarihini yazan kitabe ve kilisenin çanı bugün Isparta Müzesinde sergilenmektedir. Bu yazıt Rum alfabesi ile Türkçe yazılmıştır. Kilisenin Kuzey, Güney, Batı yönlerinde 3 girişi vardır.

MİMARİ YAPISI

Doğu Batı yönünde uzanan yapı dikdörtgen planlı üç nefli, apsisli ve nartekslidir. Dış duvarlar yerel taş kövke ile yapılmıştır. Yapının çatısı kövkeden çapraz tonlarla örtülüdür. Çatıdaki pencereler dikdörtgen ve yuvarlaktır. Sütunlar ve duvarlar alçı ile sıvanmış, resimlerle süslenmiştir.

Aya Payana Kilisesi

Aya Yorgi Kilisesi

HABER/ ALİ RIZA CESUR

https://www.bomba32.com/haber/isparta/isparta-merkezde-tarihi-2-kilise/49921.html