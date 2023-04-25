Halter Avrupa Şampiyonası’nda Ermenistan 1’inci, Türkiye ise 4’üncü sırada

Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da sona eren Avrupa Halter Şampiyonası’nda birinciliği kazanan Ermenistan milli takımı, silkme, koparma ve toplam sonuçlarıyla tam 36 madalya kazandı.
Gor Sahakyan (67 kg), Davit Hovhannisyan (92), Garik Karapetyan (102 kg) ve Samvel Gasparyan (109 kg) düelloda Avrupa şampiyonu oldular.
Avrupa Halter Şampiyonası, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için sıralama niteliği taşıyordu.
Paris-2024 Olimpik oyunlarında ağırlık kategorileri: 61 kg, 73 kg, 89 kg, 102 kg, +102 kg şeklinde olacak.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/04/25/Halter-Avrupa-Şampiyonası-Ermenistan/247580
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