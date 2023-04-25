‘Din düşmanı’ Sevan şimdi oldu ‘muhalif yazar’ Sevan

Demek ‘bıçak sırtı’ endişesinin bıçak kısmı giderek daha çok tedirgin ediyor medyanın bir kesimini. Böyle olunca gidinin ‘din düşmanı’ 20 saniyelik videoyla oluyor size feraset sahibi ‘muhalif yazar.’

Seçim yaklaştıkça hararet yükseliyor. Seçimin ‘bıçak sırtı’ bir durumda olduğuna dair kanaat güçlendikçe de o hararet ‘tuhaf’ sonuçlara yol açıyor. Tuhaf sözcüğü de yetersiz aslında, ilkesiz, ucube tutumlar kol geziyor ortalıkta. “Deniz Gezmiş yaşasa Erdoğan’a oy verirdi” diyen ‘demokratik solcu’ mu dersiniz, Türk-milliyetçilerin Kürt-İslamcılarla bir örnek mont giyip doğalgaz müjdesi pozu vermesi mi ararsınız… Tekmili birden gösterimde.

Bunlara bir yenisi eklendi bugün.

Yazar, gazeteci ve dilbilimci Sevan Nişanyan, Türkiye’nin orijinal kişiliklerinden biri. Sezar’ın hakkı Sezar’a: Türkiye’de eli kalem tutup da Nişanyan Sözlük’e yolu düşmemiş kimse yoktur herhalde. Ama Nişanyan kendinden sık sık sansasyon düzeyinde söz ettirmeyi de başarıyor. Duvar okuyucusu pek çok olayını biliyordur, tekrarlamaya gerek yok. Ama uzunca süredir, iktidar çevrelerinde din düşmanı, kâfir, Ebu Cehil’in torunu gibi müstesna isimlerle anılıyordu. 2013 yılında kişisel blogunda yayınladığı bir yazı gerekçe gösterilerek “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla 13.5 ay hapis cezasına da çarptırılmıştı.

Velhasıl Sevan Nişanyan ismi, vaktiyle 2010 anayasa değişikliğini desteklemiş olsa da iktidar çevrelerinin, özellikle de onun İslamcı kesimlerinin tüylerini diken diken ederdi.

İşte bugünkü seçim ucubeliği de burada ortaya çıkıyor.

Bir süredir yurt dışında yaşayan (bu yüzden de iktidar medyasında diğer sıfatlarının önüne bir de ‘firari’ eklenen) Sevan Nişanyan bir video yayınlamış ve şöyle söylemiş:

“Kılıçdaroğlu ağzıyla kuş tutsa da ekonomi komple batsa da havada karada bu sene önümüzdeki sene gelecek sene ve gelecek yüzyılda Erdoğan kazanır. Mümkün değildir Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması. Yani birazcık siyasi öngörüsü olan birazcık siyaset duygusuna sahip olan birazcık Türkiye’yi tanıyan birazcık İstanbul ve Ankara’nın 1-2 semti dışında Türkiye’yi tanıyan bir insanın Kılıçdaroğlu’nun kazanacağına ihtimal vermesini absürt görüyorum. Kılıçdaroğlu kazanamaz çünkü bir şeyi temsil etmiyor.”

İktidar medyası davul-zurnayla karşıladı bu sözleri. Bunları duymaya ne çok ihtiyaçları varmış! Ama şimdi bu sözleri sahiplenirken, söyleyene de eskisi gibi din düşmanı, firari, Fetöcü vs. deme şansı var mı? Yok. Fakat bir açmaz gibi görünen bu durumu da çok ‘kolay’ çözmüşler.

Yeni Şafak, “Sevan Nişanyan çarpıcı açıklamalarda bulundu” demiş ve onun ağzından başlığı patlatmış: “Erdoğan havada karada kazanır”… Yeni Şafak bu sözlerin sahibini nasıl takdim ediyor peki? Şöyle: Muhalifliği ile bilinen yazar…

Haber 7 sitesi “Muhalif yazar Nişanyan’dan Kılıçdaroğlu çıkışı” başlığını atmış. Videoyu da yayınlamışlar, kıvançla…

Takvim gazetesi “Muhalif yazar Sevan Nişanyan’dan kronik muhalifleri çıldırtacak sözler” diye anons ediyor, resimlerle videolarla süslediği haberini.

Türkiye gazetesi ise tanımlamada ‘fark’ yaratıyor: “Ermeni yazar Sevan Nişanyan’dan muhalefeti kızdıracak sözler…” Türkiye gazetesinin editörü, “Nişanyan’ın gerekçeleri dikkat çekti” diyor. Dikkat çeken gerekçe hangisi belirtmemiş, ağızla kuş tutma mı yoksa “çünkü bir şeyi temsil etmiyor” analizi mi?!

Oysa Nişanyan Aralık 2022’de de twitter hesabından “2023’te öyle ya da böyle seçim yapılacak ve Erdoğan kazanacak. Ekonomik durum hiç de öyle sandığınız kadar kötü değil. Arkadaşlarımın işleri fıstık gibi yürüyor” diye yazmıştı ve aynı muhabbetli ilgiyi görmemişti.

Demek ‘bıçak sırtı’ endişesinin bıçak kısmı giderek daha çok tedirgin ediyor medyanın bir kesimini. Böyle olunca da gidinin ‘din düşmanı’ 20 saniyelik videoyla oluyor size feraset sahibi ‘muhalif yazar’…

Öte yandan bu tedirginlik ilkesizliğe, ilkesizlik düzeysizliğe dönüşüyor hızla. Nişanyan bahsinde de düzeyi, Yeni Şafak’ın editör onayı vererek yayınladığı bir okuyucu ‘yorumu’ özetliyor aslında. Fikret Türk adını kullanan bir ‘okuyucu’ şöyle yazmış haberin altına: “Ermeni dersin ama bizim cuhapekk lilerden akıllı ve gerçekçi en azından”…

Eh, “affedersiniz Ermeni” ile uyumlu görünüyor okuyucu yorumu…

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