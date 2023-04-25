24 Nisan sinevizyon gösterimine polis müdahalesi

Yeşil Sol Parti’nin 24 Nisan Ermeni Soykırımı’nın 107’inci yılı sebebiyle Kocamustafapaşa’da düzenlemek istediği sinevizyon gösterimi polis tarafından engellendi.

24 Nisan Ermeni Soykırımı’nın 107’inci yılı sebebiyle Yeşil Sol Parti’nin Kocamustafapaşa Marmara Caddesindeki seçim bürosu önünde düzenlenecek olan sinevizyon gösterimine polis müdahale etti. Olayı Evrensel’e anlatan Murat Emir, çok sayıda polisin seçim bürosu önüne geldiğini söyledi.

Fotoğraf: Evrensel

24 Nisan Ermeni Soykırımı nedeniyle seçim bürosunun önünde bir sinevizyon gösterimi planlandığını anlatan Murat Emir, “Çok fazla polis geldi. ‘Dışarıda yaptırmayacağız, içeride ne yapıyorsanız yapın’ dediler. Biz de içeride yapmaya karar verdik” şeklinde konuştu. “1915’le yüzleş, tarihle yüzleş” yazılı afişi yan binanın duvarına astıklarını ancak polisin oradan kaldırılmasını istediğini söyleyen Murat Emir, “O afişi de oradan kaldırıp seçim bürosunun camımıza astık” dedi. Belgesel gösterimi Yeşil Sol Parti seçim bürosunda gerçekleşti. (İstanbul/EVRENSEL)

https://www.evrensel.net/haber/488265/24-nisan-sinevizyon-gosterimine-polis-mudahalesi