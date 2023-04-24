Yunanistan Cumhurbaşkanı: Ermeni Soykırımı kurbanlarını anıyoruz

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Twitter hesabından Ermeni Soykırımı’nın 108. yıl dönümüyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Sakellaropoulou’nun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Osmanlı İmparatorluğu döneminde yok edilen Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısını saygıyla anıyoruz. Kimlikleri, geçmişleri veya inançları ne olursa olsun insanların güvende olması için her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmek bizim görevimizdir.”

Hatırlanacağı üzere Yunanistan, Ermeni soykırımını resmen tanıyan ülkelerden biridir ve Soykırımın inkârını suç haline getiren az sayıdaki ülkeden biridir. Yunanistan 1996’da Ermeni soykırımını resmen tanıdı, Ermenistan ise 2015’te Yunan soykırımını resmen tanıdı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/04/24/Yunanistan-Cumhurbaşkanı-Ermeni-Soykırımı/247472