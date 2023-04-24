Yedili Masa’nın ortağı HDP’den sözde Ermeni soykırımına anma

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Önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı ve 27. Dönem Van Milletvekili Sezai Temelli sosyal medya hesabından sözde Ermeni soykırımını anarak, Ermenilere ve Süryanilere soykırım uygulandığını savundu.

14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak Yedili Masa’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu‘na destek veren HDP’den, Batı’nın Türkiye’ye karşı koz olarak kullandığı ve tarihi gerçeklerle uyuşmayan sözde Ermeni soykırımının yıl dönümünde skandal bir paylaşım geldi.

Temelli’den soykırım iddiası

Önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı ve 27. Dönem Van Milletvekili Sezai Temelli, Twitter’dan ihanet dolu bir paylaşımda bulundu.

Sözde Ermeni soykırımını anan Temelli, Ermenilerin ve Süryanilerin soykırıma uğradığını iddia etti.

Temelli şunları yazdı;

Ermenilere karşı 1915’te gerçekleştirilen ve sonrasında Süryanileri de hedef alan tehcir ve soykırım politikalarının yol açtığı büyük acıyı yüreğimizde hissederek katledilenlerin anısı önünde hüzünle eğiliyorum.

Bugün bu toprakların kadim halklarından Ermenilerin ve Süryaniler’in yaşadığı ‘Büyük Felaket’in yıldönümü. Her ne kadar 108 yıldır bu tarihsel gerçeklikle yüzleşmeyi ertelesek de hakikat asla bizi terk etmeyecek.

Bugün bu toprakların kadim halklarından Ermenilerin ve Süryaniler’in yaşadığı ‘Büyük Felaket’in yıldönümü. Her ne kadar 108 yıldır bu tarihsel gerçeklikle yüzleşmeyi ertelesek de hakikat asla bizi terk etmeyecek. #24Nisan pic.twitter.com/dbT6u2Bz54 — Sezai Temelli (@SezaiTemelli) April 24, 2023

https://www.yenisafak.com/gundem/yedili-masanin-ortagi-hdpden-sozde-ermeni-soykirimina-anma-4525482