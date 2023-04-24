TİP, Ermeni soykırımı yalanını savundu!

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Ermeni soykırımı yalanına bir destek de Erkan Baş’ın liderliğindeki Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) geldi. Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Coğrafyamızın kadim halklarından Ermeni halkının topraklarımızdan koparılmasının acısını yaşamaya devam ediyoruz.” denildi.

Emperyalizmin en kuyruklu yalanlarından biri olan Ermeni Soykırımı yalanı sahte sol örgütlerden de destek geldi.

TİP’in sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada “Coğrafyamızın kadim halklarından Ermeni halkının topraklarımızdan koparılmasının acısını yaşamaya devam ediyoruz. Bu Büyük Felaketle yüzleşmek sadece geçmişe değil, ortak geleceğimize karşı da sorumluluğumuzdur. Aydınlık ve özgür günlerde kardeşçe yaşayacağımız bir ülkeyi birlikte kuracağız.” ifadeleri yer aldı.

Böylece seçimlerde Kılıçdaoğlu’nu destekleyeceğini duyuran ve terör örgütünü siyasi uzantısı HDP ile seçim ittifakı yapan TİP, Türkiye’ye ‘soykırımcı’ yaftası yapıştırmış oldu.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/tip-ermeni-soykirimi-yalanini-savundu-384136