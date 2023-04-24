Recep Tayyip ERDOĞAN’dan Taziye Mesajı

Türkiye Ermenileri Patriği

Sayın Sahak Maşalyan,

Ermeni Toplumunun Kıymetli Üyeleri,

Değerli Vatandaşlarım,

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Birinci Dünya Savaşı’nın zor şartlarında hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini saygıyla anıyor, torunlarına taziyelerimi sunuyorum.

Bu vesileyle, gerek Birinci Cihan Harbi esnasında yaşanan çatışmalar, çıkarılan isyanlar, gerekse çete hareketleri ve tedhiş eylemleri nedeniyle vefat eden Osmanlı vatandaşlarına da Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat depremleriyle bir kez daha gördük ki, 85 milyon olarak bizler aynı bayrağın gölgesinde huzur bulan, aynı vatan toprağını paylaşan, mazisi ve istikbali bir, kader ortağı olan insanlarız.

Ne kadar müessif olsa da geçmişte yaşanan hadiselerin bugünümüzü ve geleceğimizi esir almasına izin vermememiz gerekiyor.

Acıları yarıştırmak yerine paylaşarak dindirmenin yarınlarımız adına en doğru yol olduğuna inanıyoruz.

Bu anlayışla son 20 yılda attığımız adımlarla iç barışımızı güçlendirmeye, birlik ve beraberliğimizi perçinlemeye, tüm vatandaşlarımızın hak ve özgürlük alanlarını genişletmeye çalışıyoruz.

Türkiye’de hiç kimsenin ötekileştirilmediği, hangi inanca ve etnik kimliğe mensup olursa olsun hüviyetinden dolayı dışlanmadığı kuşatıcı ve kucaklayıcı bir iklimi tesis etmenin gayretindeyiz.

Önümüzdeki dönemde de farklılıklarımızı zenginlik kaynağı görerek, tarihi siyasileştirmeye çalışanlara rağmen, dostluk ve barış hedefiyle çalışmayı sürdüreceğiz.

Ülkemizin kültür, sanat, siyaset, ekonomi, eğitim, sosyal ve beşeri hayatına yeri doldurulamaz katkılar yapan Ermeni vatandaşlarımıza her alanda sahip çıkmaya, hak ve hürriyetlerini korumaya devam edeceğiz.

Ermeni toplumumun kıymetli mensuplarının da bizlere bu çabalarımızda gereken desteği vereceğine yürekten inanıyorum.

Bu düşüncelerle İmparatorluğun dağılma sürecinde ebediyete irtihal etmiş Osmanlı vatandaşlarını bir kez daha saygıyla anıyorum.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Türkiye Cumhurbaşkanı