Joe Biden yine “soykırım” dedi! Hükümet’ten zayıf açıklama geldi!

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ABD Başkanı Biden soykırım yalanana yine sahip çıktı. Biden’ın açıklaması üzerine Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ABD ve Biden’ın ismi dahi geçmemesi, Sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısına ilişkin bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ermeni Soykırımı Yalanına sahip çıkması üzerine “Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede” açıklaması yaptı.

Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede!



Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz.



Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve ikiyüzlülükleriyle hatırlanacaktır.



Yüce Türk Milleti’ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir.#1915Olayları — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 24, 2023

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama ise şu şekilde:

24 Nisan 2023 Tarihinde Bazı Ülkelerin Hükümet Yetkililerince Yapılan Beyanlar Hk.

“1915 olayları konusunda gerçeklerle ve uluslararası hukukla bağdaşmayan talihsiz açıklamalar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazmaya yeltenen beyhude çabalardır.

Hiç kimse unutmamalıdır ki, 1915 olayları siyasetçilerin kendi gündemlerine ve iç siyasi mülahazalarına göre tanımlanamaz. Böyle bir yaklaşım, ancak tarihin tahrif edilmesine yol açar. Bu taraflı tutumlarını sürdürmekte ısrar edenler, tarihte ucuz siyasi fırsatçılar olarak anılacaktır.

Bizim açımızdan hükümsüz olan bu açıklamaları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri en şiddetli şekilde kınıyoruz. Hiç kimse ve hiçbir kuruluş, Türkiye’ye kendi tarihiyle ilgili ders veremez.

Dar görüşlü siyasi hesaplara hizmet eden ve tarihten husumet çıkarmaya çalışan bu çevreleri, yaptıkları bu vahim hataları düzeltmeye, önerdiğimiz Ortak Tarih Komisyonu’nu desteklemeye ve ülkemizin öncülük ettiği bölgesel barış ve işbirliği çabalarına katkıda bulunmaya çağırıyoruz.”

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ABD ve Biden’ın ismi dahi geçmemesi, Sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısına ilişkin bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.

DOĞU PERİNÇEK: LAFLA DEĞİL EYLEMLE YANIT VERELİM!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD Temsilciler Meclisi’nde görüşülecek olan yasaya karşı uygulanması gereken siyasetleri açıkladı. Perinçek, ilk hamle olarak İncirlik Üssü’nün TSK’nın tam kontrolüne alınması ve ABD askerlerinin 15 gün içinde gönderilmesi gerektiğini belirtti.

PERİNÇEK BIDEN’A MEKTUP YAZMIŞTI

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 2021 yılında The New York Times’ın ‘ABD Başkanı Biden’ın 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıdığını açıklaması bekleniyor, yanıtınız ne olur?’ sorusu üzerine Biden’a hitaben mektup yazmıştı. AİHM kararını hatırlatan Perinçek, 8 maddelik bir yanıt vermişti.

İşte o mektup:

Uluslararası bir mahkeme olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’nin üç ayrı kararından sonra, artık bir devlet adamı, hiçbir şekilde “Ermeni Soykırımı”ndan söz edemez.

ABD Başkanı seçilmeniz, size hukuk dışı bir iddiada bulunma yetkisi sağlamıyor.

Mr. Biden,

Siz bir boks maçında knock out kararı verebiliyor musunuz?

Veremezsiniz. Çünkü o boks maçının hakemi değilsiniz!

Bir futbol maçında gol kararı verebiliyor musunuz?

Veremezsiniz. Çünkü o maçın hakemi değilsiniz.

Aynı şekilde Ermeni Soykırımı yapıldığına da hükmedemezsiniz!

Çünkü yetkili mahkeme değilsiniz!

Kendinizi mahkemelerin yerine koyamaz, yetkili mahkeme kararını gasp edemezsiniz.

AİHM’nin 2. Dairesinin “Perinçek-İsviçre Davası” diye anılan yargılamadaki 17 Aralık 2013 günlü kararını ve AİHM Büyük Dairesinin 15 Ekim 2015 günlü kararını uzmanlarınıza inceletmenizi öneririm.

Yine AİHM’nin Ali Mercan, Ethem Kayalı, Hasan Kemahlı ile İsviçre Devleti arasındaki davada aldığı 28 Kasım 2017 tarihli kararı da dikkatinize sunuyorum.

AİHM kararlarında, cumhurbaşkanlarının, parlamentoların ve hükümetlerin soykırım konusunda hüküm vermeye yetkili olmadığı belirtiliyor.

Sayın Başkan,

Soykırıma hükmetme yetkiniz yok.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/joe-biden-yine-soykirim-dedi-hukumetten-zayif-aciklama-geldi-384102