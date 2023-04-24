Joe Biden: Ermeni Soykırımı sırasında kaybettiğimiz hayatları asla unutmayacağız

ABD Başkanı Joe Biden, 108’inci yıl dönümünde Ermeni Soykırımı’nda yaşamını yitirenleri andı ve “Onları asla unutmayacağımıza bir kez daha söz veriyoruz” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ermeni Soykırımı’nın 108’inci yıl dönümünde yaptığı açıklamada yaşamını yitirenleri andı ve onları unutmayacaklarına söz verdi.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, “Bugün Medz Yeğern -Ermeni Soykırımı- sırasında kaybettiğimiz hayatları yad ediyor ve onları asla unutmayacağımıza bir kez daha söz veriyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray’ın açıklaması şöyle:

“24 Nisan 1915’te Osmanlı yetkilileri İstanbul’daki Ermeni aydınları ve cemaat liderlerini tutuklayarak Ermeni toplumuna karşı sistematik bir şiddet kampanyası başlattılar. Takip eden yıllarda bir buçuk milyon Ermeni tehcir edildi, katledildi ya da ölüme yürütüldü; bu trajedi Ermeni ailelerin nesillerini sonsuza dek etkiledi.

Bu acı tarihi hatırlamak için dünyanın dört bir yanındaki uluslara katılırken, Ermeni halkının direncini ve kararlılığını da yansıtıyoruz. Hayatta kalanların pek çoğu, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere yeni topraklarda yeni hayatlara başlamak zorunda kaldı. Burada ve dünyanın dört bir yanında Ermeni halkı nefretin kötülüğünü umutla karşıladı. Toplumlarını yeniden inşa ettiler. Ailelerini beslediler ve kültürlerini korudular. Ulusumuzu güçlendirdiler. Ayrıca, 108 yıl önce yaşanan soykırımı hatırlamak ve bir daha asla tekrarlanmamasını sağlamak için kendi hikayelerini ve atalarının hikayelerini anlattılar.

Bugün bu taahhüdümüzü yenileyelim. Nefrete karşı sesimizi yükseltmeye, insan haklarını savunmaya ve zulümleri önlemeye yeniden söz verelim. Ve hep birlikte, tüm insanların onurlu, güvenli ve saygılı bir şekilde yaşayabileceği daha iyi bir gelecek için çabalarımızı iki katına çıkaralım.”

ÇAVUŞOĞLU’NDAN TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Biden’ın açıklamasına dair değerlendirmesinde sert ifadeler kullandı. Çavuşoğlu, “Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede” dedi. (HABER MERKEZİ)

https://www.evrensel.net/haber/488221/joe-biden-ermeni-soykirimi-sirasinda-kaybettigimiz-hayatlari-asla-unutmayacagiz