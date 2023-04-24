İsveç Parlamentosu Üyesi Söder: ‘Türkiye, Ermeni Soykırımı’nı tanımalı’

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İsveç Demokratları Partisi ve İsveç Parlamentosu Üyesi Björn Söder, Türkiye’nin Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirmek için ilk adım olarak sözde “Ermeni Soykırımı”nı tanıması gerektiğini öne sürdü.

İsveç Demokratları Partisi ve İsveç Parlamentosu Üyesi Björn Söder, sözde “Ermeni Soykırımı”na ilişkin yorumlarda bulundu.

Björn Söder, Türkiye’nin Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirmek için ilk adım olarak sözde “Ermeni Soykırımı”nı tanıması gerektiğini ileri sürdü.

Söder, iki ülke arasındaki ilişkilerde “ilerlemenin sağlanması için geçmişin kabul edilmesi” gerektiğini öne sürerek, “Türkiye ne olduğunu kabul etmeli. Bu, komşu Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmenin ilk adımı olacaktır” dedi.

Söder, “Bu tür suçların önlenmesi ya da engellenmesine yönelik her türlü bireysel tartışma ya da eylem hepimizin barışçıl geleceğine bir katkıdır” ifadelerini kullandı.

https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/isvec-parlamentosu-uyesi-soder-turkiye-ermeni-soykirimini-tanimali-2074463