İşte ‘sağlam Müslüman’ Bay Kemal! Saadet’in ‘mücahid’i Ramazan Bayramı’nı es geçti Noel’i unutmadı

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Hristiyanların Noel Bayramına özel kutlama mesajı yayımlayan Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Müslümanların Ramazan Bayramı ile ilgili sosyal medya hesabından hiçbir bir paylaşım yapmadı. Öte yandan Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramının son gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ise paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir iftar programının ardından CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile bir görüşme gerçekleştirmiş, bu görüşme sonrasında seccade üzerinde ayakkabılarıyla verdiği pozla büyük tepki çekmişti.

Müslüman alemine saygısızlık olarak nitelendirilen bu görüntünün ardından yandaşları tarafından planlı bir şekilde seccade değersizleştirilmeye çalışılırken, Kılıçdaroğlu ise defalarca kez üzerinde poz verdiği seccade için “Göremedim, üzgünüm” şeklinde savunma yaptı. Kılıçdaroğlu’nun bu skandalı tepki çekerken yeni bir fiyaskosu ortaya çıktı.

Ramazan Bayramı’nı kutlamadı

Yaptığı hemen hemen her şeyi sosyal medya hesabından anbean duyuran Kılıçdaroğlu’nun Müslümanların kutsal günü olan Ramazan Bayramı ile ilgili sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapmadığı tespit edildi. Kılıçdaroğlu’nun seccadeye ayakkabılarıyla basmasına gelen tepkiler bitmeden, yüzde 90’ın üzerinde Müslüman’ın yaşadığı Türkiye’de Ramazan Bayramı mesajı yayınlamaması dikkat çekti.

Hristiyanların Noel’ini kutlamıştı

Ramazan Bayramı ile ilgili herhangi bir mesaj yayınlamayan Kılıçdaroğlu’nn Hristiyanların bayramı Noel’i bile Twitter hesabından kutladığı belirlendi. Kılıçdaroğlu, Hristiyan aleminin Noel Bayramını, 24 Aralık 2022’de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kutlamıştı.

Kılıçdaroğlu Noel kutlamasında şu ifadelere yer vermişti:

Ramazan Bayramı mesajı yayımlamayan Kılıçdaroğlu’nun, bayramın son gününe gelen 23 Nisan paylaşımı:

https://www.yeniakit.com.tr/haber/iste-saglam-musluman-bay-kemal-saadetin-mucahidi-ramazan-bayramini-es-gecti-noeli-unutmadi-1752430.html