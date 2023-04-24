Hatay’a ağıt

Kemal Öztürk

Üçüncü kez geldiğim Hatay’da seçim gözlemi yapıp, deprem sonrası yapılanları takip etmeye çalıştım.

Bir yandan da Beyoğlu Belediyesi’nin organize ettiği çok anlamlı bulduğum bir etkinliğin içinde yer aldım.

Musevi, Hristiyan ve Müslüman din adamları, etnik grupların temsilcileri, konsoloslar, sanatçılar, gazetecilerden oluşan 180 kişilik bir heyet geldi Hatay’a.

Hatay’da yıkılan Havranın, Kilisenin ve Caminin önünde durdular dualar edip, ilahiler okudular.

Tüm dinlerin aynı anda oruç tuttuğu bir günde denk geldi bir de. O gün herkes oruç tuttu ve yine hep birlikte iftar edildi.

Ne kadar zengin, ne kadar anlamlı bir tarihimiz, ülkeniz var.

Herkesin huzur içinde, bir arada yaşayacağı, tüm dini, kültürel ve etnik zenginliklerini paylaşacağı muhteşem bir toprak burası. Hatay da bunun en güzel örneğiydi. Yıkılan şehir, bu kültürel zenginliği yok edemedi. İşte tüm dinler, mezhepler bir araya gelip o güzel dayanışmayı sergilediler.

Beyoğlu Belediyesi’ni tebrik ediyorum.

HATAY’DA SEÇİM GÖZLEMLERİ

Seçim gözlemlerimi sahada yazılarımın bir parçası olarak yayınladım.

Ona aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.haberturk.com/yazarlar/kemal-ozturk/3585509-hatay-a-agit