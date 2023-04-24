Gerçek soykırım Türklere yapıldı

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Ermeni soykırımı iddiaları üzerine önemli akademik çalışmaları bulunan Dr. Taha Niyazi Karaca: Sözde soykırım iddialarının tamamı yalan. Ermenilerin katlettiği Müslüman sayısı 410 bin

HARUN SEKMEN

Bugün, emperyalistlerin oyuncağı haline gelen Ermeni diasporasının, 24 Nisan 1915’i işaret ederek ve tarihi vesikaları çarpıtarak Türk milletine, sözde soykırım iftiralarıyla saldırılmasının yıl dönümü. Sözde Ermeni soykırımı iddiaları üzerine önemli akademik çalışmaları bulunan Dr. Taha Niyazi Karaca konuyu SABAH’a değerlendirdi.

Karaca; Osmanlı devletinin, hiçbir zaman soykırım gibi insanlık dışı bir suç gerçekleştirmediğini, iddiaların tümüyle yalan olduğunu vurgulayarak asıl mezalimin Ermeni çeteler tarafından Müslümanlara yönelik yapıldığını belirtti.

Ermeni tehcirinin niteliğini, iddia edildiği gibi bir soykırım olmadığının Türk tarihçiler tarafından onlarca bilimsel çalışma ve belgelerle ortaya konulduğunu ifade eden Karaca; “Ermeni tezlerini savunanlar, ortaya konan belgeleri geçersiz kılacak çalışmalar ortaya koyamamışlardır. Belgeler üzerinden Türklerin suçlu ilan edilmesi mümkün olmadığı için konu siyasi zeminde ele alınarak değerlendiriliyor. Savaş ortamında gerçekleştirilen sürgünler, savaş hukuku doğrultusunda yapılan bir uygulamadan ibaret. Örneklerini birçok ülkenin tarihinde görmek mümkün. Ermeni tehciri konusunda Türkiye haksız ve taraflı bir kara propaganda ile karşı karşıya. Ermeni tezleri neredeyse tamamen uydurma belgeler üzerine bina edilmiş durumda.” dedi.

Karaca; “1. Dünya Savaşı çıktıktan sonra sadece Doğu Anadolu’da Ermenilerin katlettiği Müslümanların sayısı 410 bin kişi. Ermeniler bu katliamlarla kargaşa çıkarıp, balkanlarda olduğu gibi bağımsız devlet kurmayı amaçlıyordu” ifadelerine yer verdi.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2023/04/24/gercek-soykirim-turklere-yapildi