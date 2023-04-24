Ermeni Soykırımı’nın 108. yılında katledilenler anılıyor

1915 Ermeni Soykırımın 108’inci yılında yüzleşme ve soykırımın tanınması çağrısı sürüyor.

24 Nisan 1915’te Ermeni aydınların sürgüne gönderilmesiyle başlayan tehcir ve soykırımda yaşamını yitirenler anılıyor.

AKDENİZ: YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sürgün, soykırım ve asimilasyon politikalarıyla yüzleşmeden ne tarihsel yüzleşme ne de tam anlamıyla helalleşme mümkün. Ermeni halkının acılarını paylaşıyor, her türden ayrımcılığa karşı yaşasın halkların kardeşliği diyoruz.” diye seslendi.

Sürgün, soykırım ve asimilasyon politikalarıyla yüzleşmeden ne tarihsel yüzleşme ne de tam anlamıyla helalleşme mümkün. Ermeni halkının acılarını paylaşıyor, her türden ayrımcılığa karşı yaşasın halkların kardeşliği diyoruz. pic.twitter.com/1VlhG1DTqe — Ercüment Akdeniz (@ErcmentAkdeniz) April 24, 2023

HDP: YÜZLEŞMEK TOPLUMSAL BARIŞI KURMANIN ÖNEMLİ BİR ADIMI

Ermeni Soykırımı’nın 108’inci yılına dair açıklama yapan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yüzleşme çağrısı yaparak toplumsal barışın ancak bu şekilde sağlanabileceğini vurguladı. HDP MYK tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Tarihsel hakikatlerle yüzleşmek, mağdur halklar ve inançlardan özür dilemek ve onarıcı adalet yollarına başvurmak, birbirini anlamak ve tarihsel yaraları samimi bir yaklaşımla sarmak ortak bir gelecek için vazgeçilmez adımlardır” denildi.

Ermeniler üzerinden başlayan soykırımın diğer Hıristiyan halklar üzerinde de devam ettiği belirtilen açıklamada, “Farklılıkları silmek ve homojen bir toplum yaratmak; tek ırk-tek din-tek dil anlayışını hakim kılmak; bu topraklarda farklı halkların ve inançların yaşadıklarını unutturmak hedefi o günden bu yana süregeldi. Bu topraklar üzerindeki hiçbir etnik kimlik, dil, kültür ya da inancın bir diğerinden üstün olmadığı gerçeği halen toplumsal ve siyasal genel kabul görmedi. İnsanlığa karşı işlenen suçlarla yüzleşmek ortak ve eşit bir geleceği, toplumsal barışı kurmanın da önemli bir adımıdır. Coğrafyamızı çoraklaştıran utançlarla yüzleşmeyi ertelemek, toplumsal barışa ve hakikatlerin konuşulmasına hizmet etmemektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Anadolu ve Mezopotamya’nın kadim halkları olarak, 108 yıllık acıları paylaşıyor, yaşanmış olan Büyük Felaketi, bu insanlık trajedisini yüreğimizin derinliklerinde duyuyor, o süreçte yaşamını yitirenleri bir kez daha hüzün ve saygıyla anıyoruz.”

HDK: 108 YIL BOYUNCA ERMENİ SOYKIRIMIYLA YÜZLEŞİLMEDİ

Halkların Demokratik Kongresi Halklar ve İnançlar Meclisi tarafından “108 yıl boyunca Ermeni Soykırımıyla yüzleşilmedi” başlığıyla yapılan açıklamada “24 Nisan 1915’te, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin örgütü Teşkilat-ı Mahsusa tarafından Ermeni aydın ve siyasetçiler başta olmak üzere Ermeniler, evlerinden alınarak zorla tehcir edildi. Ermeni halkı, binlerce yıl yaşadığı topraklardan göç ettirilerek katledildi. Yaşanan acılar netlikle soykırımdı. Bu acıların neticesinde mülkiyet ve kültürel varlık kamu iradesiyle zorla el değiştirdi. 108 yıl boyunca Ermeni Soykırımıyla yüzleşilemedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarlandı ve coğrafyadaki acılar bugüne kadar sürdü. Ermeni soykırımı, yüzyılın başında katliamcı çizginin halklara reva gördüğü bir siyasetin sembolü haline geldi. Ermenilere yaşatılan soykırımla yüzleşilemediğinden dolayı Asuri, Süryani, Rum, Keldani, sonrasında Alevi ve Kürt halkların acıları da benzer bir şiddetle yaşandı. Katliamla ve acıyla yüzleşmek, Türkiye’nin demokratik geleceğinin ve bir arada birlikte yaşama kültürünün olmazsa olmazıdır. Halkların Demokratik Kongresi olarak, 108 yıl önce yaşanan Ermeni Soykırımı’nda katledilen canları saygıyla anıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

108 yıl boyunca Ermeni Soykırımıyla yüzleşilemedi.



Yüzleşilmeyen suç tekrarlandı ve coğrafyadaki acılar bugüne kadar sürdü. Ermeni soykırımı, yüzyılın başında katliamcı çizginin halklara reva gördüğü bir siyasetin sembolü haline geldi.#24Nisan1915 #ErmeniSoykırımı pic.twitter.com/WmbbUTu84H — HDK (@HDK_KONGRE) April 24, 2023

https://www.evrensel.net/haber/488200/ermeni-soykiriminin-108-yilinda-katledilenler-aniliyor