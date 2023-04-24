Ermeni Soykırımı Eğitimi Yasası ABD meclisi’nde

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ABD uluslararası hukuka aykırı adımlarına bir yenisini ekliyor. Geçen sene gündeme alınmayan ‘Ermeni Soykırımı Eğitimi Yasası’, bugün ABD Temsilciler Meclisi’ne sunulacak. Eğer teklif yasalaşırsa, ‘Ermeni soykırımı’ yalanı ABD’nin ulusal müfredatına girecek.

ABD, Türkiye’ye “soykırımcı” yaftası asan yasayı yeniden Kongre gündemine getiriyor. Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA)’nin hazırladığı “Ermeni Soykırımı Eğitimi Yasası”, bugün Temsilciler Meclisi’ne sunulacak. Cumhuriyetçi Milletvekili Ted Lieu, 19 Nisan’da mecliste yaptığı konuşmada, bu yılki yasa teklifini 24 Nisan’da meclis gündemine getireceklerini ilan etti. Eğer teklif yasalaşırsa, ‘Ermeni soykırımı’ yalanı ABD’nin ulusal müfredatına girecek. Ayrıca ABD Kongre Kütüphanesi’ne ‘soykırım’ yalanının öğretilmesi için 10 milyon dolar finansman tahsis edilecek.

SOYKIRIM YALANINI MÜFREDATA SOKMA TEHDİDİ

Geçen yıl 21 Nisan’da sunulan yasa teklifi, 76 milletvekilinin desteğiyle sunulmuştu. Ancak yasama yılı sonuna kadar gündeme alınmadığı için ıskartaya çıkarıldı.

ABD uzun süredir ‘Ermeni soykırımı’ yalanını, Türkiye’ye şantaj yapmak üzere kullanıyor. Ancak bu “Ermeni Soykırımı Eğitimi Yasası” diğerlerinden farklı bir nitelik taşıyor. ABD’deki eğitimin her kademesinde “Türkler soykırımcı bir millettir” propagandası yapılmasının önünü açıyor. Ayrıca hukuken hiçbir hüküm taşımayan “soykırımı tanıma” kararına, ülke çapında yasal bir dayanak oluşturmayı hedefliyor.

Geçen yıl hazırlanan yasa teklifinde “Ermeni soykırımının hala süren zararları, sonuçları, dersleri ve tarihini öğretmek” için Kongre Kütüphanesi’ne 5 yıl için 10 milyon dolar tutarında kaynak tahsisi yapılacağı belirtiliyor.

DÜŞMANLIĞI HER SENE ARTTIRDILAR

ABD’de Türkiye düşmanı Ermeni lobisinin çatı örgütü olan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), 18 Nisan’da “Ermeni Soykırımı Eğitim Yasası Sunulmaya Hazır” başlıklı bir basın açıklaması yayımladı. Metinde, ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri Anna Eshoo, David Valadao, Ted Lieu ve Gus Bilirakis’in bu yılki yasa teklifinin “eş sponsorları” olarak takdim ediliyor.

Açıklamada yasa teklifinin, ABD Kongresi kararlarına ve ABD Başkanı Joe Biden’ın önceki yaptığı açıklamaya dayandığı vurgulanıyor. ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim 2019’da “Ermeni soykırımını tanıma” kararını 405’e karşı 11 oyla kabul etmişti. Amerikan Senatosu ise “Ermeni soykırımını anmanın Amerika’nın ulusal politikası olduğunu” oybirliğiyle kabul etmişti. Biden, 24 Nisan 2021’de ilk defa “Ermeni Soykırımı” ifadesini kullanmıştı.

HEM OSMANLI HEM CUMHURİYET SOYKIRIMCILIKLA SUÇLANIYOR!

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin açıklamasında yasanın amacı net bir şekilde ortaya konuldu:

“ANCA tarafından güçlü bir şekilde desteklenen bu dönüm noktası niteliğindeki yasa, 1915-1923 yılları arasında Osmanlı Türkiye’sinin milyonlarca Ermeni, Rum, Asuri, Keldani, Süryani, Arami, Maruni ve diğer Hıristiyanlara yönelik sistematik ve kasıtlı devlet destekli toplu katliamları, ulusal mülksüzleştirme, kültürel temizlik ve sürgünleri hakkında Amerikalıları eğitmek üzere Kongre Kütüphanesi’ne beş yıl boyunca 10 milyon dolar fon sağlamayı amaçlamaktadır.”

Dolayısıyla sadece Osmanlı Devleti değil, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti de soykırımcılıkla suçlanıyor! Üstelik, sözde soykırımın sadece Ermenilere değil, Türkiye’de yaşayan tüm Hıristiyanlara karşı yapıldığı iddia ediliyor.

‘TÜRKİYE VE AZERBAYCAN SOYKIRIMI TAMAMLAMAK İSTİYOR’

Yasayı hazırlayanların suçlamaları tarihle sınırlı da değil. ANCA İcra Direktörü Aram Hamparian, Türkiye ve Azerbaycan’ın “Ermeni soykırımını tamamlamaya çalıştığını” söyleyecek kadar ileri gidiyor. Hamparian’ın kullandığı ifadeler tam olarak şöyle:

“Türkiye tarafından desteklenen Azerbaycan’ın açıkça Ermeni Soykırımını tamamlamaya çalıştığı bir dönemde, Amerikalı okul çocuklarının tüm insanlığa karşı işlenen ve hala cezasız kalan bu suçtan ders almaları her zamankinden daha acil bir hal almıştır.”

TÜRKİYE’DEN TOPRAK VE TAZMİNAT TALEBİ

ANCA’nın talepleri sözde ‘Ermeni soykırımı’nın tanınması ve eğitim müfredatına alınmasıyla da sınırlı değil. “Soykırım adaleti” başlığıyla yaptıkları tazminat talepleriyle ilgili bir paylaşımlarında “Osmanlı İmparatorluğu’nun yasal mirasçısı ve kendisi de soykırımcı olan Türkiye, anayurtlarında ve diasporadaki Ermenilere 1915-1923 arasında yapılan Ermeni soykırımıyla ilgili toprak, kaynak, mülkiyet, varlık ve fırsat maliyeti biçimlerinde ulusal tazminatlar ödemekle yükümlüdür.” ifadesi yer alıyor.

HDP’YLE OMUZ OMUZA

Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA)’nin resmi hesabında HDP’yi destekleyen çok sayıda paylaşım yer alıyor. HDP’nin resmi sosyal medya hesabı alıntılanarak “Amerika’daki Ermeniler ve Ermeni diasporası Halkların Demokratik Partisi’nin demokratik özlemleriyle dayanışma içindedir ve Erdoğan’ın bu halk tabanına sahip partinin sesini kısmaya ve değerlerini bastırmaya çalışmasına karşı çıkar.” ifadeleri kullanılıyor. Bir başka gönderide “Kürdistan’ın Amerikalı Dostları” isimli bir hesap alıntılanarak “Erdoğan’ın HDP’yi tamamen yasaklamaya hazırlanması, AKP yönetiminin bir on yıl ve daha fazlası boyunca iktidarda kalmasının yolu açmak içindir.” mesajı paylaşılıyor.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/ermeni-soykirimi-egitimi-yasasi-abd-meclisinde-383997