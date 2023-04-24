Diyarbakır Barosu’ndan Ermeni soykırımı açıklaması

Diyarbakır Barosu’ndan 24 Nisan 1915’in yıl yıldönümünde yapılan açıklamada, “Hakikatin açığa çıkarılması sürecinin başlatılması çağrısında bulunuyoruz” denildi.

DİYARBAKIR- Diyarbakır Barosu, Ermeni Soykırımı’nın yıldönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

“Diyarbakır Barosu, insan haklarını savunma ve koruma sorumluluğuyla bu topraklarda demokratik, adil ve barışçıl bir geleceğin inşası amacıyla geçmişte yaşanmış insan hakları ihlalleri, katliamlar ya da başka türden şiddetli toplumsal travmalarla yüzleşmenin gerekliliğini her fırsatta savunmuştur” denilen açıklamada, “24 Nisan 1915 tarihi, başta İstanbul olmak üzere birçok şehirden Ermeni aydınların, yazarların, sanatçıların, öğretmenlerin, avukatların, doktorların, mebusların evlerinden alınarak götürülmesiyle toplumsal tarihimizdeki en acı felaketin başlangıç günü olmuştur” denildi.

‘HAKİKAT DEĞİŞMEYECEKTİR’

24 Nisan 1915’te yüzbinlerce Ermeni’nin öldürüldüğü ya da yahut ölüme terkedildiği belirtilen açıklamada, “Süregelen soruşturma tehditlerine rağmen önceki yıllardaki açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere, ister kurbanların dediği gibi ‘Medz Yeghern’, ister topraklarımızda adlandırıldığı üzere ‘Fermana Fılla’, isterse Polonyalı hukukçu Raphael LEMKIN’in “Ermeni Halkına yapılanlardan esinlenerek düşündüm ve kaleme aldım” dediği şekliyle ‘Soykırım’ olarak zikredelim felaket ve acı, yani hakikat değişmeyecektir. İki bin beş yüz sene boyunca bu topraklarda yaşayan, bu toprakların diline, kültürüne, sanatına katkı sunan Ermeni toplumu artık bu topraklarda yaşamamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Diyarbakır Barosu’nun “Yüzleşmek ve helalleşmek için ‘hakikatin açığa çıkarılması’ sürecinin başlatılması çağrısında bulunduğu açıklamada, “Medz Yeghern’in, Fermana Fılla’nın, Büyük Felaket’in, Soykırım’ın kurbanlarını rahmetle anıyor, Ermeni toplumunun acısını bir kere daha paylaşıyoruz” denildi. (DUVAR)

https://www.gazeteduvar.com.tr/diyarbakir-barosundan-ermeni-soykirimi-aciklamasi-haber-1614960