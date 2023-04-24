DEMBİR-DER Genel Başkan Yardımcısı Elmalı’dan Garo Paylan’a tepki

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HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın 24 Nisan nedeniyle yayınladığı sözde Ermeni soykırımı anma mesajı tepkilere neden oldu. Aynı zamanda uluslararası hukukçu olan Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Av. Ebubekir Elmalı, Paylan’ı sert bir dille eleştirerek, “Utanmazlar hala soykırımdan bahsediyor. Erzurum’da yaptığınız katliamın hesabını kime soralım” dedi.

Nesrin Çetinkaya/Pusula

14 Mayıs seçimlerinde Milletvekili adayı gösterilemeyen HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, sosyal medya hesabından sözde soykırımı anma mesajı yayınladı. Paylan’ın paylaşımına “ Ermeni Soykırımı 108 yıl önce bugün başladı. Önce Ermeni aydınlar, ardından topyekün Ermeni halkı kadim topraklarından sürüldü, katledildi. Ermeni Soykırımında hayatını kaybedenleri saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Aslen Malaytalı Ermeni bir ailenin çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya gelen Garo Paylan’ın mesajına sosyal medyadan tepkiler gecikmedi. Iğdır, Diyarbakır, Erzurum, Muş ve Bitlis’te Ermenilerin katlettiği Müslümanların toplu mezarlarının olduğunu belirten vatandaşlar, asıl soykırımı Osmanlıyı arkadan vuran, çoluk çocuk, yaşlı kadın demeden on binlerce insanımız katleden eli kanlı Taşnak çetelerinin yaptığını dile getirdiler.

Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Av. Ebubekir Elmalı ise 1. Kafkas Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa’nın anılarından bir pasaj yayınlayarak, tarihe bizzat şahitlik etmiş askerlerin insanların ifadeleri ile Garo Paylan’ı eleştirdi.

Uluslararası hukukçu DEMBİR-DER Genel Başkan Yardımcısı Elmalı, Kazım Karabekir Paşa’nın anılarındaki, “ Alaca köyünde cenazeler, insanın aklını oynatacak bir halde idi. Bütün çocuklar süngülenmiş, yaşlılar ve kadınlar samanlıklara doldurulup yakılmış, gençler baltalar ile parçalanmıştı. Çivilere asılmış ciğer ve kalpler görünüyordu. Bütün bu acıklı görünüşler, Erzurum’a atılmaya ve oradaki zavallılara yardıma beni mahkum etmiştir” ifadelerine yer verdi.

Ermeni Meselesi başlığı ile uluslararası makaleleri de bulunan av. Ebubekir Elmalı, “Utanmazlar hala soykırımdan bahsediyor. Erzurum’da yaptığınız katliamın hesabını kime soralım” dedi.

https://www.gazetepusula.net/dembir-der-genel-baskan-yardimcisi-elmali-dan-garo-paylan-a-tepki/323088/