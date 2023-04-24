CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz: 1915 olayları siyasileştirilmemeli

Ünal Çeviköz, 1915 olayları hakkındaki değerlendirmelerin tarihçilere bırakılmayarak siyasileştirilmesinin yanlış olduğunu belirtti ve soykırım ithamını kabul etmediklerini vurguladı. Türkiye ile Ermenistan arasındaki adil bir hafıza mirası bırakmanın önemine dikkat çeken Çeviköz, üçüncü ülkelerin yorumlarını kınadı.

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, “1915 olayları hakkındaki değerlendirmelerin tarihçilere bırakılmayarak siyasileştirilmesi yanlıştır. Soykırım ithamını asla kabul etmiyoruz. Gelecek nesillere adil hafızaya dayalı bir miras bırakmanın yolu Türkiye ile Ermenistan‘a aittir. Üçüncü ülkelerin yorumlarını kınıyoruz” açıklamasını yaptı.

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, 1915 olaylarının siyasileştirilmesinin yanlış olduğunu belirtti. Çeviköz, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı:

“1915 olayları hakkındaki değerlendirmelerin tarihçilere bırakılmayarak siyasileştirilmesi yanlıştır. Soykırım ithamını asla kabul etmiyoruz. Gelecek nesillere adil hafızaya dayalı bir miras bırakmanın yolu Türkiye ile Ermenistan’a aittir. Üçüncü ülkelerin yorumlarını kınıyoruz.”

Kaynak: ANKA

https://www.sondakika.com/haber/haber-chp-genel-baskan-basdanismani-unal-cevikoz-1915-olaylari-siyasilestirilmemeli-15817834/