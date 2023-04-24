AP üyesi Loiseau: Türkiye, barışçıl bir gelecek istiyorsa Ermeni Soykırımı’nı tanımalı

“Türkiye, Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını şiddet içeren bir geçmişe rağmen barışçıl bir gelecek inşa etme isteğinin işareti olarak görmeli” diyen Loiseau, depremlerin ardından ilişkilere değindi.

DUVAR – Avrupa Parlamentosu (AP) Savunma Komisyonu Başkanı Nathalie Loiseau, 1915’in 108’inci yıldönümünde Türkiye’ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Ermeni Soykırımı’nı tanıması gerektiğini belirten Fransız siyasetçi, “Türkiye büyük bir ülke olarak algılanmak ve değer görmek istiyorsa, Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını şiddet içeren bir geçmişe rağmen barışçıl bir gelecek inşa etme isteğinin işareti olarak görmeli” dedi.

‘BİR SONRAKİ OLUMLU HAMLE ANKARA’DAN GELMELİ’

6 Şubat’ta meydana gelen Maraş ve Hatay merkezli depremlerini hatırlatan Loiseau, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’yi vuran trajik depremin ardından Erivan ile Ankara ilişkilerinde cesaretlendiren sinyaller verildi. Ermenistan, Türkiye’ye yardım sağlamak için koştu. Ermenistan Dışişleri Bakanı, Türkiye’ye bir ziyarette bulundu. İki ülke arasındaki sınır, on yıllar sonra ilk kez yeniden açıldı. Bir sonraki olumlu hamlenin Ankara’dan gelmesini umalım.”

Ne olmuştu?

Peş peşe meydana gelen depremlerin ardından, Ermenistan’dan gelen insani yardımlar için Türkiye-Ermenistan kara sınırı açıldı. Alican Sınır Kapısı, son olarak 1988’de Ermenistan’da meydana gelen depremde kullanılmıştı.

Depremlerden bir gün sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın yaptığı telefon görüşmesinde Paşinyan, depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulunmuştu. (DIŞ HABERLER)

https://www.gazeteduvar.com.tr/ap-uyesi-loiseau-turkiye-bariscil-bir-gelecek-istiyorsa-ermeni-soykirimini-tanimali-haber-1614955