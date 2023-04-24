AKEL: Ermeni soykırımı tanınmalı

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AKEL, tüm çağdaş devletlerin ve özellikle de Türkiye’nin “Ermeni soykırımını” tanıması gerektiğini savundu.

Sözde “Ermeni soykırımının” yıl dönümü sebebiyle AKEL’den yapılan yazılı açıklamada, tüm çağdaş devletlerin ve özellikle de Türkiye’nin sözde soykırımı tanıması gerektiği iddia edildi.

Haravgi gazetesinde yer alan açıklamada, sözde soykırımın “tarih sayfalarında kara bir leke olduğu” iddiasında bulunulurken tüm dünya ve Güney Kıbrıs’ta yaşayan Ermeni halkına yönelik destek de belirtildi.

Kaynak: AKEL: Ermeni soykırımı tanınmalı