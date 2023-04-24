108 yıldır bekleyen yüzleşme

24 Nisan 1915, hepimizin iyi bildiği gibi 200’ü aşkın Ermeni aydın, milletvekili, yazar ve gazetecinin evlerinden toplandığı gün. Hemen ertesinde Çankırı ve Ayaş’a doğru ölüm yolculuğuna çıkarıldılar ve çok azı geri dönebildi. Sonrasında ise bu topraklardaki Ermeni halkının çöle doğru yolculuğu başladı. Yüz binlerce insan hayatını kaybetti. O yüzdendir ki 24 Nisan’da, tüm dünyadaki Ermeniler, soykırımı anıyorlar. Bu yıl da yine Ermenistan’da ve dünyanın birçok şehrinde anma toplantıları düzenlenecek.

Türkiye’de ise hakiki bir yüzleşme ne yazık ki hala sağlanabilmiş değil. Üstelik soykırımın 100. yıldönümünde gelinen aşamanın bile artık uzağındayız. Siyasette ve demokratik kitle örgütleri düzeyinde “yüzleşme” tartışmaları 2015’lerdeki kadar “revaçta” değil. Yükselen ve yükseltilen milliyetçiliğin de bunda kuşkusuz payı var. Ancak bu topraklardan koparılan yüz binlerce Ermeninin hatırası bu yıl itibariyle 108 yıldır bir yüzleşme bekliyor. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. AGOS

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28499/108-yildir-bekleyen-yuzlesme