Tatavla’da Ermeni Soykırımı anması: “Düşmanlaştırma ve nefret politikalarına son verilmesi, ırkçılığa tolerans gösterilmemesi gerekiyor”

Ermeni Soykırımı’nda yaşamını yitirenler ve sürgün edilenler, soykırımın başladığı yer olan İstanbul Kurtuluş’ta, eski adıyla Tatavla’da anıldı. Öte yandan 24 Nisan 2011’da Batman’da askerlik görevini yaparken aynı birlikteki bir askerin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Sevag Balıkçı ve 2022 yılında yine bir 24 Nisan günü hayatını kaybeden babası Garbis Balıkçı, Şişli Ermeni Mezarlığı’nda anıldı

Ermeni Soykırımı, 108 yıl önce soykırımın başladığı yer olan İstanbul Kurtuluş’ta anıldı.

Osmanlı Hükümeti, 1915’te 23 Nisan’ı 24 Nisan’a bağlayan gece, başkent İstanbul’da yaşayan yaklaşık 250 Ermeni aydın, yazar, gazeteci, sanatçı ve iş insanının derhal tutuklanmasını emretti. Eski adıyla Tatavla, değiştirilen adıyla Kurtuluş, bu tutuklamaların başlatıldığı ve en yoğun uygulandığı bölgeydi. Tutuklamalar ertesi gün ve sonrasında devam etti. 24 Nisan 1915’te İstanbul’daki Ermeni toplumundan tutuklanan ve sürgüne gönderilenlerin sayısı 2 bin 234’e yükseldi. Anadolu’dan Ermenileri sürmeye yönelik zorunlu tehcir uygulaması aynı gün her yerde başlatıldı.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin çağrısıyla soykırımın başladığı Kurtuluş’ta Pangaltı metro çıkışında bugün (23 Nisan) saat 17.00’de yapılan anmada “1915… O güzel insanlar o güzel atlara binip çekip gittiler” yazılı pankart açıldı.

Ermeni ağıtların çalındığı anmada Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Hasan Cemal bir konuşma yaptı. “Beni buraya sevgili Hrant Dink’in acısı getirdi” diyerek sözlerine başlayan Cemal, “Sevgili Hrant Dink’in acısı beni sevgili Ermeni halkının acısıyla da tanıştırmıştı. Hrant Dink sayesinde bir yerde bu toprakların hiç iyi olmayan sayfalarını anlamaya başlamıştım. 2017 yılında yazdığım kitap, 1915 Ermeni Doykırımı adını taşıyor ve kitabın yazılışında da dediğim gibi Hrant Dink’in acısı vardı. Bugün Ermeni kardeşlerimin acısını paylaşmak için buradayım” dedi.

Konuşmanın ardından Yeşil Sol Parti Şişli İlçe Örgütü adına açıklamayı Ani Kalk okudu:

23 Nisan’ı 24 Nisan’a bağlayan geceydi. Yani 23,5 Nisan’dı. İttihat ve Terakki yönetimindeki Osmanlı hükümeti, bir halkın imhasına yönelik ilk adımı burada attı. Sonradan Kurtuluş adı verilen, gerçek adı Tatavla olan bu bölgeden başlattılar büyük operasyonu. Dönemin başkenti İstanbul’da yaşayan, Ermeni toplumundan yaklaşık 250 aydın, kanaat önderi, yazar, gazeteci, sanatçı ve iş insanının derhal tutuklanması emredildi. Tatavla, bu tutuklamaların başlatıldığı ve en yoğun yaşandığı bölgeydi. Tutuklamalar sonraki günlerde de devam etti. 24 saat içinde İstanbul’daki Ermenilerin önde gelenlerinin dahil olduğu 2 bini aşkın kişi sürgüne gönderildi. Aynı anda Anadolu’nun dört bir yanında, Ermenileri yurtlarından sürmeye yönelik zorunlu tehcir uygulaması başlatıldı. Anadolu topraklarını binlerce yıldır yurt edinmiş kadim Ermeni halkı, kendilerinden binlerce yıl sonra bu topraklara gelenler tarafından yurtlarından koparılıp tehcir adı altında ölüm yolculuğuna çıkarılıyordu.

“Çığlıklarımız aynı tekçi zihniyetin duvarına çarpıyor” diyen Kalk, yüzleşme çağrısı yaptı. Kalk, şöyle konuştu:

Düşmanlık, nefret ve katliam üzerine inşa edilen, hakikatten kaçan, geçmişiyle yüzleşmekten korkan toplumlar, güzel bir geleceğe yürüyemez. Toplumun bir kesiminin sürekli güvercin tedirginliği yaşadığı bir ülkede, huzur içinde bir arada yaşamak mümkün olabilir mi? Bu ülkenin artık kendi tarihiyle yüzleşmesi gerekiyor. Düşmanlaştırma ve nefret politikalarına son verilmesi, ırkçılığa tolerans gösterilmemesi gerekiyor.

Ermeni soykırımının 108. yıldönümünde, soykırımın başlangıç noktası olan ve 250 Ermeni aydının gözaltına alınıp sürgün edildiği Pangaltı, eski adıyla Tatavla'da anma etkinliği düzenlendi. pic.twitter.com/8D6UcjDMBc — Zeynep Kuray (@zeynokuray) April 23, 2023

24 Nisan 1915'de Ermeni aydınlarının Tatavla'da gözaltına alınmasıyla başlayan #ErmeniSoykırımı nın 108. yılında katledilen canları andık. pic.twitter.com/H9QcwkXCKL — Hasan Tekin (@HasanTekin78) April 23, 2023

Sevag ve Garbis Balıkçı mezarları anıldı

Fotoğraf: İşhan Erdinç

Sevag Balıkçı, Ermeni Soykırımı’nın 96. yılında, 24 Nisan 2011 tarihinde, zorunlu askerliğini yaparken Batman Kozluk ilçesinde Kıvanç Ağaoğlu’nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti.

Balıkçı, tezkeresine 20 gün kala, karakol çevresine çit örme görevi sırasında öldürülmüştü.

Sevag Balıkçı’nın babası Garbis Balıkçı ise geçtiğimiz yıl 24 Nisan sabahı, kabristana gitmeye hazırlığındayken evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmişti. Garbis Balıkçı oğlunun yanına defnedildi.

23 Nisan Pazar günü Şişli Ermeni Mezarlığı’nda yapılan anmaya Balıkçı Ailesi, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Nor Zartonk İnisiyatifi, HDP Şişli İlçe Örgütü ve ailenin yakınları, sevenleri katıldı.

Peder Natan Arabyan’ın ilahiler okuduğu anma töreni, Nor Zartonk’un okuduğu basın açıklaması ile sona erdi.

Sevag Balıkçı’nın ölümüyle ilgili davada sanık Kıvanç Ağaoğlu, “olası kastla öldürme” suçlamasıyla 16 yıl 8 ay hapis cezası almıştı.

Sendika.Org

https://sendika.org/2023/04/tatavlada-ermeni-soykirimi-anmasi-dusmanlastirma-ve-nefret-politikalarina-son-verilmesi-irkciliga-tolerans-gosterilmemesi-gerekiyor-683031/