Soykırım yalanına karşı AİHM zaferi: Avrupa’daki Türk gücü de mücadeleye katıldı

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Ermeni Soykırımı yalanına karşı Talat Paşa Komitesi öncülüğünde yürütülen mücadeleye Avrupa’da yaşayan Türkler de güçlü bir şekilde katılarak soykırım yalanın tarihin çöplüğüne atılmasını sağladılar.

ALİ MERCAN / VATAN PARTİSİ AVRUPA TEMSİLCİSİ

Ermeni Soykırımı iddialarını reddettikleri gerekçesiyle İsviçre’de yargılanan Ali Mercan, Hasan Kemahlı ve Ethem Kayalı da davadan zaferle çıktı. Ermeni Soykırımı yalanı ile ilgili olarak Doğu Perinçek’in AİHM’de kazandığı dava içtihat oldu. Mahkeme 28 Kasım 2017’de İsviçre’yi haksız buldu. Ali Mercan ve Hasan Kemahlı Soykırım yalanına karşı kazanılan zaferi Aydınlık Avrupa’ya açıkladı

Türkiye ve dünya kamuoyuna yayıldığı gibi Ermeni Soykırımı yalanına karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde üç kez üst üste kazanılan davalarla iddialar tarihin çöplüğüne atıldı. Doğu Perinçek-İsviçre davasında iki kere, son olarak da Ali Mercan, Hasan Kemahlı, Ethem Kayalı-İsviçre davasında zafer kazanılarak karar iyice perçinlenmiştir.

Bu mücadele elbette Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in dirayetli önderliği, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı ve Türk milleti öncülerinin vatandaşların önüne düşerek harekete geçmeleriyle başarılmıştır. Bu arada vatanına bağlı Avrupa Türk gücü de soykırım yalanına karşı binlerle ayağa kalktı, mücadeleye katıldı.

Soykırım yalanı, Türk milletinin kopmaz bir parçası olan Avrupa’da yaşayan vatandaşlar için bir psikolojik savaş malzemesi ve Batı önünde boynunu eğmek zorunda bırakıldığı bir etkendi. Bu nedenle Avrupa’nın bütün ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız akın akın gelerek 2005 Lozan, 2006 Berlin ve yine 2006 Paris eylemlerine katıldılar. Hep bir ağızdan “Soykırım yapmadık vatan savunduk” diye haykırdılar.

Eylemlerin düzenlenmesi sürecinde Talat Paşa Komitesi şekillendi. Berlin’deki protesto eylemi Talat Paşa’nın 15 Mart 1921’de Solomon Tehliryan adlı bir Ermeni tedhişçi tarafından şehit edilmesinin yıl dönümünde gerçekleşti. Binlerce vatandaşımızın harekete geçirilmesi için 100’den fazla dernek çaba gösterdi. Bu dernekler içinde özellikle Türk işçi, öğrenci ve kültür dernekleri, Diyanet İşleri Temsilciliği, DİTİB Temsilcileri, Atatürkçü Düşünce Dernekleri, Batı’nın Türkiye karşıtı girişimlerini göğüslemek için kurulan koordinasyon kurulları gibi çok sayıda dernek ve kurum maddi, manevi katkıda bulunmuştur.

Üzülerek belirtelim, doğrudan Türkiye’ye ve Türk milletine karşı bu son derece önemli davada zamanın Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileri bir destek sunmadıkları gibi küçümseyen, desteği engelleyen tavırlar almışlardır. Buna rağmen binlerce vatandaşımız Avrupa sokaklarını inletmişlerdir.

Bugün kapı gibi üç AİHM kararına rağmen uluslararası planda soykırım iddiaları için “arşivler açılsın” çağrıları yapılmaktadır. Bu tür tavırların amacı mücadelenin önderi ve mahkeme kararlarıyla haklı bir mücadelenin kazanıcısı olarak tarihe geçmiş olan Vatan Partisi’ni ve Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’in rolünü gizlemek içindir. Benzer tutumlar Atatürkçülüğü benimseyen çevrelerde bile etkili olmuş ve Doğu Perinçek’in önderliği ve rolünü anmadan mücadele anlatılmıştır. Oysa dünyanın neresine giderseniz gidin, Perinçek’in Ermeni Soykırımı yalanını çürüterek AİHM’de zafer kazandığı bilinmektedir. Mücadeleyle elde ettiği mahkeme kararları Avrupa’daki hukuk fakültelerinde ders olarak okutulmaktadır.

AİHM kararlarına rağmen Avrupa ülkelerinde, Özellikle Almanya’da ders kitaplarında soykırım yalanlarına yer vermeye devam edilmektedir. Bu kalıntılar da mücadele yoluyla kaldırılacaktır. Lozan-Berlin-Paris, Talat Paşa Komitesi eylemleri bu konuda önemli bir tecrübe ve esin kaynağıdır.

Türk milletine armağan edilmiş bir mücadele

HASAN KEMAHLI / VATAN PARTİSİ İSVİÇRE TEMSİLCİCİ

Türk milletine armağan edilmiş büyük bir mücadele, her yönü ile en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ve yapılmış bir eylem 2005 Lozan eylemi…

Her şey Lozan Anlaşmasının görüşmelerinin yapıldığı binanın merdivenlerine çıkmış bir avuç vatanseverin başında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in yaptığı konuşma ile başladı. Mayıs ayının sonunda bize 24 Temmuz’da büyük bir miting organize edilmek isteği söylendiğinde ilk tepkimiz yazın o döneminde İsviçre’de Türk toplumundan kimsenin olmayacağı herkesin tatil izninde olacağı yönündeydi. Konu Türk milletinin konusuydu, dava haklı bir davaydı önderlik tecrübeli ve birikimliydi ve zamanın, şartların önemi yoktu başarmak için tek şart inanmak ve çalışmaktı. Çok hızlı bir şekilde organize olduk ve Türk toplumunu örgütlemeye başladık. İnanılmaz bir süreç yaşadık sanki herkes böyle bir mücadele için hazırda bekliyordu .Maddi imkanlar hiç yokken herkesten toplanan yardımlarla bütçeler oluşturuldu .Resmi izinler için başvururlar yapıldı .Salonlar ile anlaşmalar yapıldı. Otobüsler tutuldu. Düşünsenize iki yüzden fazla Türkiye’nin aydın birikimli insanı dört gün boyunca İsviçre’de misafir edilecekti .O dört gün neredeyse dakika dakika planlandı .Hiç bir aksilik olmamalıydı ve olmadı da .Lozan 2005’i baltalamak için uğraşanlar ,farklı yerlere çekmek için gayret edenlerin bütün çabaları boşa çıkartıldı.

Lozan 2005 eyleminin en büyük gerçeği Türk milletine güvenme ve doğru eylemdir. Başarı ve sonuçları belirleyen hep bu gerçek olmuştur. En olumsuz şartları bile olumlu hale getiren işte bu gerçektir. Tabiki unutulmaması gereken de, bu gerçeği yaratan doğru önderliktir. Emperyalizmin yalanları 2005 Lozan eyleminde Avrupa gündemine getirilmiş o güne kadar tek taraflı iddialar ile beslenen Avrupa toplumu müthiş etkilenmiştir. Lozan 2005 kendisinden sonra yapılacak olan Almanya, Fransa’daki eylemlerin önünü açmış, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2015 yılında emperyalizmin yalanını mahkum edene kadar birçok eyleme öncülük yapmıştır.

Avrupa üniversitelerinde ders oldu

AİHM’in 17 Aralık 2013 ve 15 Ekim 2015 tarihlerinde verdiği kararlar, Avrupa üniversitelerinde, uluslararası ilişkiler, düşünce özgürlüğü, insan hakları ve Avrupa Hukuku konulu derslerde örnek kararlar olarak inceleniyor. Avrupa’nın başka ülkelerinde de üniversiteler konuyu gündemlerine aldılar. Hukuk fakültelerinin dergilerinde çok sayıda inceleme yayımlandı.

Avrupa’da eskiden emperyalistlerin Ermeni Soykırımı yalanları öğretiliyordu, şimdi Ermeni Soykırımının yalan olduğunu açıklama özgürlüğü öğretiliyor. Ayrıca yetkili mahkeme kararı olmadan alınan “soykırım” kararlarının geçersizliği öğretiliyor. Bilindiği gibi Almanya’daki 2,8 milyon üniversite öğrencisinin arasında yaklaşık 100 bin Türk kökenli genç öğrenim görüyor. Öğrenilebildiği kadarıyla Almanya’da 2016 yılında Perinçek-İsviçre davasını öğrenim konuları arasına alan üniversiteler şunlar: Dresden Üniversitesi, Frankfurt Viadrina Avrupa Üniversitesi, Bonn Üniversitesi ve Augsburg üniversitesi.

Augsburg Üniversitesi 2016/2017 kış döneminde blok seminer olarak okutulan dersin ana konusu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. “AİHM’in güncel ve tartışmalı kararları” konulu bölümünde işlenen dersi Prof. Dr. Monika Polzin veriyor. Dersin gündeminde Perinçek-İsviçre Davası bulunuyor.

Ermeni Soykırımı yalanına karşı Doğu Perinçek’in AİHM’de kazandığı dava İtalya’da ders olarak okutuldu. Bu yıl Trento Üniversitesi Uluslararası Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması dersinde işlenmeye başlandı.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/soykirim-yalanina-karsi-aihm-zaferi-avrupadaki-turk-gucu-de-mucadeleye-katildi-383907