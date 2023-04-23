Doğu Perinçek yarın orada olacak!

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Doğu Perinçek, Ermeni soykırımı yalanına karşı kazandığı AİHM zaferine ilişkin konferans düzenleyecek.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 24 Nisan Ermeni soykırımı yalanının yıl dönümünde “Ermeni Soykırımı Yalanı ve AİHM Zaferi” isimli konferansını gerçekleştirecek.

Üsküdar Altunizade Kongre Merkezinde yarın gerçekleştirilecek konferans saat 14:00’da başlayacak.

Konferansın iletişim bilgileri ve afişi şu şekilde:

https://www.aydinlik.com.tr/haber/dogu-perincek-yarin-orada-olacak-ermeni-soykirimi-yalani-ve-aihm-zaferi-383916